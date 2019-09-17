استعلام عن صلاحية إقامة وافد برقم الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية

مما لا ريب فيه أن موضوع الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد فى دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية يعد من أبرز القضايا التى تهم وتشغل بال الكثير من المغتربين الذين يعملون ويعيشون داخل أراضي السعودية، ولأننا فى “كلمة دوت أورج” نهتم بكل القضايا التى تشغل بالكم ونحاول تفسيرها وتوضيحها لكم من خلال مقالاتنا، نكتب لكم هذا المقال لنوضح طريقة الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد برقم الاقامة عبر بوابة أبشر، فالى نص المقال.







استعلام عن صلاحية إقامة وافد

تمر المملكة العربية السعودية هذه الفترة بإصلاحات كثيرة، وقد طالت هذه الإصلاحات الكثير من الوزارات الخدمية وانعكست على أدائها، ولهذا قد وفرت وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية عدة خدمات إلكترونية تسهل على المقيمين قضاء متطلباتهم بدون مجهود وتعب، ومن هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد، ونوضح لكم خطوات الإستعلام عن الاقامة بالتفصيل كالتالى:







ادخل على الموقع الرسمى لبوابة ابشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. اختر أيقونة الإستعلامات الإلكترونية واختر من بينهم خدمة الإستعلام عن الإقامة.

اكتب رقم الإقامة و الرمز المرئي.

ستظهر لك خلال ثوانى جميع البيانات الخاصة باقامتك.

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