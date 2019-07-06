استعلام عن صلاحية التأمين للمقيمين و على المركبات عبر أبشر للخدمات الإلكترونية

خطوات استعلام عن صلاحية التأمين من موقع أبشر سواء كان صلاحية التأمين للمقيمين أو خدمة صلاحية التأمين على المركبات، وجميعها من الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين عبر موقع وزارة الداخلية للاستعلامات الإلكترونية، سنوضح لكم كيفية الاستفادة من مثل هذه الخدمات وما هي البيانات المطلوبة من طالب الخدمة، والتي تتم من خلال البوابة الخارجية دون الحاجة لتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور على بوابة أبشر.

تسعى وزارة الداخلة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، ومؤخراً تم الإعلان عن رابط موقع أبشر الإلكتروني الجديد بوابة الأفراد والأعمال، حيث تخص كل بوابة بتقديم مجموعة من الخدمات يمكن التعرف على طبيعتها من مسمى البوابة، وفيما يلي نعرض اثنين من خدمات أبشر أفراد منها الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات برقم اللوحة، وكذلك خدمة استعلام عن الخدمات التأمينية للمقيمين برقم الإقامة.

استعلام صلاحية التأمين للمقيمين

خدمة استعلام عن صلاحية التامين للمقيمين من المتطلبات الهامة التي من شأنها الاستفادة من عدة خدمات، تكون هي من عوامل التأثير في تنفيذها، للتأكد من التأمين الصحي على المقيم بما يتوفق مع ضوابط قوانين العمل والإقامة، فكي يتمكن المقيم من تجديد رخصة الإقامة أو رخصة العمل، أو سداد مخالفات المرور، وتجديد الرخصة، لابد له أن يتأكد من صلاحية التأمين للتأكد من سداد الرسوم المقررة وإدراج اسمه ضمن المنظومة التأمينية، فقط عليك زيارة موقع أبشر الجديد ثم خدمات الأحوال المدنية، أو عبر موقع وزارة الداخلية ومنها بوابة أبشر للمقيمين ثم الاستعلامات الإلكترونية للمقيمين، ثم خدمة الجوازات ومنها الاستعلام عن التامين الصحي للمقيمين فقط .

الاستعلام عن التأمين على المركبات

برقم الهوية ورقم اللوحة يستطيع المواطن أو المقيم الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات من موقع وزارة الداخلية عبر بوابة أبشر المرور للاستعلامات الإلكترونية، وخطوات الخدمة كما هو مبين بالشرح بالصورة التوضيحية للخدمة.

أوضحت بوابة أبشر انه يلزم إدخال رقم اللوحة باللغة العربية فقط كي يتمكن المستعلم من تنفيذ الخدمة بنجاح والحصول على البيانات المستعلم عنها.