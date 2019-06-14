استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب والسجل للمواطن والمقيم موقع وزارة الخارجية السعودية

خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب من الخدمات الإلكترونية موقع وزارة الخارجية السعودية، منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية أو عبر خدمة إنجاز، حيث سهلت الوزارة خطوات التحقق من طلب الزيارة العائلية عبر إدخال رقم الطلب ورقم السجل المدني أو رخصة الإقامة، من خدمات البوابة الخارجية لمنصة التأشيرات، وبالتالي أصبحت من الخدمات الإلكترونية سهلة الاستخدام والتي يمكن أن تتم في أي وقت ومن أي مكان ثم طباعة حالة الطلب والتحقق إذا تم الموافقة علية أم رفض والسبب في ذلك.

وزارة الخارجية السعودية وفي إطار تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030، اتخذت خطوات هامة جداً في تقديم العديد والعديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين والوافدين وزائري الأراضي السعودية بشكل إلكتروني كامل، وهو ما انعكس على سرعة إتمام تلك الخدمات دون الحاجة للانتظار أو الذهاب للمقرات الحكومية، وكان له مردود طيب على طالبي الخدمات لسهولة وتبسيط الإجراءات، ومن بين تلك الخدمات المقدمة للأراض أو المنظمات والهيئات خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب والسجل المدني من بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.

كيفية استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

إذا كنت مواطن أو مقيم أو وقد قدمت طلب زيارة عائلية عبر القنوات الشرعية من خدمات منصة التأشيرات الإلكترونية، وترغب في متابعة حالة الطلب عبر خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب و السجل المدني أو رقم رخصة الإقامة، كل ما عليك اتباع الشرح المرفق بالصور، بعد توفير عنصريين رئيسيين من البيانات وهما رقم الطلب الذي تحصلت عليه خلال مرحلة تقديم طلب زيارة عائلية، ورقم السجل المدني للمواطن أو الإقامة للمقيم.

ادخل على موقع وزارة الخارجية السعودية ثم اختار خدمات منصة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية

عبر البوابة الخارجية البيانات المطلوبة تتوافر خدمة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب، ومرفق بعالية صورة من صفحة الاستعلام، موضح فيها البيانات المطلوبة وهي:

اختيار خدمة طلب مقدم لوزارة الخارجية السعودية

إدخال رقم الطلب.

إدخال رقم السجل أو رقم الإقامة.

إدخال الرمز المرئي أو كود التحقق.

اضغط على استعلم.

تظهر حالة الطلب إذا تم التصديق عليه بالقبول أو الرفض.

نستعرض فيما بعد كيفية تقديم طلب زيارة عائلية من موقع وزارة الخارجية وسنرفق مع الشرح الصور التي توضح كيفية إتمام بعض الخطوات.