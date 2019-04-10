استعلام عن طلب زيارة عائلية مقدمة لوزارة الخارجية السعودية

وزارة الخارجية السعودية قامت بتقديم خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال شبكة الإنترنت وذلك بالتعاون مع مصلحة الجوازات والهجرة بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن لأي مواطن مقيم الدخول علي منصة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية، من اجل الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب وذلك من اجل استخراج وطباعة تأشيرات الزيارة العائلية بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقر مبني الجوازات من اجل الحصول علي التأشيرات ومعرفة حركة سير تقديم الطلبات هل تم الموافقة عليه أم قامت الغرفة التجارية في السعودية بعدم القبول والرفض فمن خلالها المنصة الإلكترونية بإمكان جميع المواطنين والمقيمين استخدام هذه الخدمة المجانية بكل سهولة هذا ما سوف نقوم بشرحه لحضراتكم من خلال هذه المقالة فرجاء تابعونا.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

إجراءات استخراج تأشيرة زيارة عائلية للسعودية تتطلب من المواطن المقيم أو الوافد استخدام رقم الإقامة الخاص بالبطاقة التنقل الخاصة به، لذلك وفرت السلطات السعودية خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية لكي تقوم بتنشيط السياحة الداخلية لديها عن طريق إن يقوم المغتربون بتقديم طلبات للغرفة التجارية من اجل أن تسمح الجهات المختصة بدخول عائلتهم للأراضي الحجازية حيث تجدر الإشارة بان وزارة الخارجية السعودية حددت الفئات التي يمكن لهم دخول المملكة وهم الأب والأم التابعين للمقيم وكذلك زوجة المقيم وأبناءه.

منصة التأشيرات الإلكترونية mova أتاحت رابط خدمة الاستعلام عن زيارة عائلية لجميع المغتربين حيث يمكن لأي شخص مغترب الدخول علي رابط منصة التأشيرات الإلكترونية من اجل أن يستفيد من هذه الخدمة الإلكترونية الجميع حتي يتمكن أي شخص من الاستعلام عن طلب زيارة عائلية عن طريق استخدام رقم الطلب والسجل المدني.

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