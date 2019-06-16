استعلام عن عامل وافد بمكتب العمل عبر بوابة الخدمات الالكترونية وزارة العمل والتنمية mlsd.gov.sa

بوابة الخدمات الإلكترونية وزارة العمل والتنمية mlsd.gov.sa توفر خدمة استعلام عن عامل وافد بمكتب العمل حتي تسهل الأمر علي أصحاب الشركات ورجال الأعمال من المستثمرين العربي والأجانب في البحث عن العمالة الوافدة بجميع المجالات من مختلف الجنسيات، حيث تسعي الوزارة لتقديم افضل الخدمات الإلكترونية لكي يستفيد منها عبر خدمة دليل الخدمات والتي تشمل خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل والكثير من المزايا الأخري التي توفرها الوزارة علي بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تعمل علي كل قدما وساق من اجل أن توفر الكثير من الخدمات التي يستفيد بها كل مواطن سعودي وأيضا المقيمين المغتربين علي الأراضي الحجازية، حيث يمكن الانتهاء من كافة الخدمات الحكومية وانته في منزلك دون ان يذهب جميع المواطنين إلي مقرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

استعلام عن عامل وافد بمكتب العمل

مكتب العمل يوفر خدمة استعلام عن وافد لكي يستطيع جميع أرباب الأعمال البحث عن المقيمين الذين ليس لديهم رخصة عمل منذ 6 اشهر الأخيرة، حيث يبحث الكفيل عن العامل الوافد إلكترونيا عن طريق رقم أقامة العامل أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر الخاص بهم، كما يمكن أيضا لجميع الجهات الحكومية البحث عن هؤلاء العمال إلكترونيا عن طريق الرابط الإلكتروني التالي الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل السعودي ولكي تظهر لك جميع بيانات الموظف أو العامل الوافد يجب أدخال مجموعة من البيانات كما سبق وتم الإشارة أليها بعالية.

طريقة استعلام عن موظف وافد

الدخول علي رابط خدمة الاستعلام عن موظف وافد في مكتب العمل .

. تعبئة البيانات كما هو ظاهر بالصورة السابقة.

النقر علي أيقونة بحث.

ستظهر لك البيانات الخاصة بالمقيم.

بهذه الخطوات الماضية قد انتهينا من شرح من كيفية الاستعلام عن موظف وافد التي توفرها وزارة العمل استعلام عن موظف وافد حيث يمكن تطبيق ما سبق من اجل استعلام عن وافد بمكتب العمل.