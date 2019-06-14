استعلام عن عامل وافد من خلال خدمات مكتب العمل السعودي الخدمات الإلكترونية

تعتبر خدمة استعلام عن عامل وافد واحدة من أبرز الخدمات المقدمة من قبل وزرارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويستفيد من خدمة استعلام عن وافد كل من صاحب العمل، وأيضاً المقيمين في المملكة العربية السعودية، كذلك يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الكثيرة التي توفرها الوزارة لكافة المستفيدين، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات العمل والتنمية المختلفة، وذلك ضمن مجموعة أخرى من الخدمات التي توفرها كافة الجهات الحكومية في المملكة.

وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، على التطوير من خدماتها الإلكترونية بشكل دوري، من بينها استعلام عن وافد بمكتب العمل السعودي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الخدمات الأخرى التي يستفيد منها بشكل مباشر إلكترونياً كل من المقيم ، والمواطن، وتمكن هذه الخدمة أي من المستفيدين عن بيانات إقامة العامة وكفالته، سواء برقم الحدود، رقم الجوازات، أو رقم الإقامة.

الاستعلام عن الإقامة

كذلك من خلال بوابة أبشر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، يمكن معرفة انتهاء الإقامة من خلال تسجيل دخول أبشر الجوازات، على رابط الاستعلام عن الإقامة، وهي الحدمة التي يمكن من خلال العامل الوافد معرفة حالة الإقامة الخاصة به، ويتبين من خلالها تاريخ انتهاءها وموعد التجديد، لذلك تنصح وزارة الداخلية بين الحين والآخر الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل دوري تجنباً لأي من العقوبات التي يتم فرضها في هذه الحالة.

استعلام عن وافد بمكتب العمل

بدايةً سواء كنت عامل مقيم أو صاحب عمل، يمكن لك الاستفادة من خدمة استعلام عن وافد التي تقدمها البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقبل الاستفادة من خدمة استعلام عن وافد بمكتب العمل، يجب أن تكون قمت بالتسجيل في وزارة العمل، وبعد التوجه إلى خدمات مكتب العمل الإلكترونية، ومن ثم اختيار خدمة استفسار عن عامل وافد، ومن ثم بكتابة البيانات المطلوبة.

استعلام عن موظف وافد

بعد اختيار خدمة استعلام عن موظف وافد، يجب عليك كتابة مجموعة من البيانات كما سبق وتم الإشارة، من بينها جنسية العامل الوافد، رقم الإقامة، أو رقم الحدود، أو رقم الجوازات، ومن المفترض ظهور بيانات العامل الوافد، مثل الكفالة، حالة المنشأة التي يعمل بها، وبعد كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، قم بالضغط على أيقونة استعلام عن عامل وافد لتظهر لك كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة به.

استعلام عن عامل وافد

كما تم الإشارة في السطور الماضية، من يمكن الاستعلام عن موظف وافد عبر خدمات مكتب العمل التي توفرها وزارة العمل للعمالة الوافدة، أو صاحب العمل، وذلك من خلال رابط استعلام عن عامل وافد، وبعد كتابة البيانات المطلوبة، ستظهر لك البيانات التالية.

اسم العامل الوافد.

رقم العامل الوافد.

تقييم المؤسسة التي يعمل بها.

حالة العامل الوافد، إن كان على قوة العمل أم تم الاستغناء عنه.

تراخيص الشركة التي يعمل بها، إن كانت سارية الصلاحية أم منتهية.

بهذه الخطوات السابقة، وفي حال إن فقدت رقم الحدود الخاص بك، يمكن الاستعلام عن الموظف الوافد عن طريق كتابة رقم الإقامة في الخانات المخصصة لها، حيث توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الكثير من طرق الاستعلام، كما يمكن التواصل معهم عبر قنوات التواصل المتوفرة على موقعها الرسمي في حال وجود أي مشاكل تقنية تتعلق بحسابك على البوابة.