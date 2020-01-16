استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب والتسجيل في خدمة حسابي

تقدم الشركة السعودية للكهرباء، خدمة استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب عبر خدمة فواتيري، قبل استحداث التسجيل في خدمة حسابي الإلكترونية، والتي تهدف لتسهيل تواصل الشركة مع عملائها وزيادة مدى التفاعل، وتقديم الخدمات للمستفيد بشكل مباشر، وجميعها من الخدمات الإلكترونية الهامة للمشتركين، وتوفر عليهم الوقت والجهد خاصةً في سرعة التواصل وتقديم الشكاوى وسداد الفواتير أو المستحقات الشهرية.







الطريقة التقليدية والأسهل في استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو رقم العداد، ورقم الحساب يمكن الحصول عليه من خلال أي فاتورة قديمة لدى المشترك، يقوم بعد ذلك بالتوجه للرابط المرفق أدناة، وإدخال بيانات الاستعلام المطلوبة ثم البحث، لتظهر له تفاصيل الفاتورة وقيمة الاستهلاك الشهر بالكيلو وات المقابل المادي المطلوب سداده.

رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء







خدمة الشكة السعودية للكهرباء، والتي منها برقم الحساب والرمز المرئي، يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية بكل سهولة، ومنها يمكن الإطلاع على تعريفة الاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الزراعي، وحساب قيمة الاستهلاك ومقارنة النتائج عبر الحاسبة التقديرية المتاحة من بين خدمة الفواتير .

خدمة حسابي

تسهيلاً غلى المشتركين استحدثت شركة الكهرباء التسجيل في خدمة حسابي الإلكترونية، والتي تتيح نقل الحساب وكافة الخدمات للمستخدم الفعلي سواء كان هو المالك أو مستأجر، يما يحقق تحديد المستفيد الفعلي والمسئولية المالية في سداد الفواتير والتواصل المباشر مع متلقي الخدمة، ويمكن التسجيل كفرد أو لأصحاب الأعمال.