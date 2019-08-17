استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهويه أو برقم الحساب عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء se.com.sa

خدمة الفاتورة الإلكترونية استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهويه أو برقم الحساب هي من اهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع الشركة السعودية للكهرباء se.com.sa، وهي خدمة تقدم لجميع عملاء الشركة وتتيح لهم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب جدة وجزان والرياض وجميع المحافظات السعودية وإلكترونيا وتصلهم قيمة فاتورة الكهرباء عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، وتعتبر خدمة الفاتورة الإلكترونية بديلة للفاتورة الورقية القديمة وأيضا توفيرا للوقت والجهد، وذلك في إطار تطوير الشركة لخدمات فواتير الكهرباء التي تقدمها لجميع عملائها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي خدمة دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا التي يقدمها موقع الشركة السعودية للكهرباء se.com.sa والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخري.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهويه

حرص من شركة الكهرباء السعودية علي تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لعملائها، قامت بتدشين موقع إلكتروني علي شبكة الأنترنت من اجل استفسار عن فاتورة الكهرباء والعديد من الخدمات الأخري ومنها.

خدمة الفاتورة الثابتة.

خدمة “حاسبتي” للاستهلاك السكني.

الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية.

الاشتراك في خدمة الرسائل SMS.

استعراض الفاتورة الإلكترونية.

والعديد من الخدمات الأخري التي تقدمها شركة الكهرباء السعودية لجميع عملائها، كما يمكنكم أيضا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب كل شهر علي مدار العام ويتم إرسال قيمة فواتير الكهرباء إلى بريدكم الإلكتروني، وأيضا بيان بكمية استهلاك الكهرباء لكل شهر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

يمكنكم الدخول إلى رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء se.com.sa، استفسار عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو برقم الهوية أو برقم العداد، وكتابة جميع البيانات بشكل صحيح وأيضا كتابة البريد الإلكتروني الخاص بكم لكي يتم إرسال فواتير الكهرباء لكل شهر لكم مع تقرير مفصل بقيمة استهلاككم للكهرباء لكل شهر.