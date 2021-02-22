استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب يبحث عنه الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية لكي يسددون كافة الفواتير بشكل مستمر حتى لا يتعرضون لمساءلة قانونية من قبل الجهات المختصة، واليوم سوف نتناول المزيد من التفاصيل التي تخص هذا الموضوع تابعونا.

استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة بهم، ويُمكنه ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة مياه الوطنية من الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية.

يتم الذهاب على تسجيل الدخول ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

بعد ذلك قم بالضغط على خانة الاستعلام ثم اكتب رقم الحساب ورمز التحقق بدقة.

وأخيراً سوف تظهر لك كافة المعلومات التي تخص الفاتورة بالتفصيل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه

تُعتبر فاتورة المياه من الأمور الهامة التي ينبغي متابعتها لكي يتم السداد بشكل مستمر ولا تتراكم الأموال والفواتير مما يؤدي إلى انقطاعها عن المنزل الخاص بك، لذا سوف نوضح لكم إمكانية الاستعلام عبر ما يلي: