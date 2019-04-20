خدمة استعلام عن فاتورة stc برقم الهوية تأتي ضمن خدمات شركة الاتصالات السعودية لجميع المشتركين من اجل الاستعلام عن مديونية الاتصالات برقم الهوية، حيث تقدم الشركة السعودية للاتصالات لعديد من العروض الخاصة بالمكالمات والأنترنت التي تناسب العديد من المواطنين والمقيمين والتي يحتجاها العديد من العملاء، حيث حازت شركه stc بالسعودية علي عدد كبير من المشتركين في وقت قياسي وذلك بسبب قوة الدعم الفني الخاص بخدمة العملاء والتي من خلالها يستطيع موظفي الشركة حل جميع المشاكل التي تواجه الكثير من السعوديين وغير السعوديين، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم طريقة الاستعلام عن الفاتورة واستعراضها عن طريق رقم الحساب stc فرجاء تابعونا.

استعلام عن فاتورة stc برقم الهوية

نوضح لحضراتكم طريقة الاستعلام عن فاتورة اس تي سي برقم الحساب حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، فمن خلال النقاط الموضحة لكم علي النحو التالي يمكن الاستعلام عن الفاتورة واستعراضها عن طريق رقم الحساب أو رقم الهوية الوطنية.

الدخول علي الموقع الرسمي لشركة الاتصالات السعودية.

النقر علي خدمة خدماتي stc أو My stc إذا كانت لغة الموقع الانجليزية.

من ثم الدخول علي خدمة الاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية .

. أدخال رقم الهوية وكلمة السر بالحقول الفارغة من ثم.

النقر علي أيقونة عرض.

عقب الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالعميل وهي كتابة رقم الهاتف الخاص بك سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالفاتورة سواء كانت خاصة بالأنترنت أو الهاتف الثابث، حيث أتاحت شركة stc للاتصالات السعودية، إمكانية دفع جميع الفواتير بشكل إلكتروني، كما يمكن الاستفادة بالكثير من الخدمات الإلكترونية الأخري، سوف نقوم بشرحها مستقبلا بأذن الله تعالي فرجاء تابعوا معانا بصفة مستمرة موقع كلمة دوت أورج للاطلاع علي مزيد من الشروحات.

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