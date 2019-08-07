استعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية من خلال بوابة أبشر

يقدم النظام الإلكتروني “أبشر” العديد من الخدمات الخاصة بالمرور والجوازات وغيرها، وذلك تسهيلا على المواطن السعودي بالاستعلام عن الخدمات من المنزل، دون عناء الذهاب إلى أي مكان، وقدم نظام أبشر منذ إنطلاقه ما يزيد عن 160 خدمة إلكترونية في مختلف المجالات، أما عن ما يخص المخالفات المرورية فيمكن الاستعلام عنها برقم الهوية والمخالفة، وأيضا حق الإعتراض عليها.

استعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية

تهدف هذه الخدمة من أبشر الاستعلام عن المخالفة للمالك أو أحد أفراد الأسرة، من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع أبشر. إدخال رقم الهوية . إدخال الرمز المرئي الموضح في الصفحة.



كما يمكن بعدها الإستعلام عن تفاصيل المخالفة من خلال كتابة رقم الهوية، وكتابة رقم المخالفة والرمز المرئي.

تسجيل الدخول في أبشر

من خلال تسجيل الدخول في أبشر والتسجيل به بشكل عام مسبقا، يمكنك الإستفادة من جميع الخدمات المقدمة، ويتم التسجيل بالقيام بإدخال البيانات المطلوبة، مثل الأسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيره من البيانات الأخرى المطلوبة، وبعد تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية ورمز المرور يمكنك استعلام عن مخالفات المرور بسهولة.