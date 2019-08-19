استعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

تقدم وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية بصورة سهلة وبسيطة جدًا حيث يمكنك الدخول على رابط وزارة الداخلية وبعد ذلك ستجد مجموعة من الخدمات في قسم المرور وهي متنوعها وكثيرة الخدمة الأولى هي خدمة المركبات، أما الخدمة الثانية هي خدمة إضافة مستخدم لمركبة، والخدمة الثالثة هي خدمة إضافة مستخدم لمركبة، والخدمة الرابعة هي خدمة تجديد استمارة المركبة، والخدمة الخامسة هي خدمة تجديد رخصة القيادة، والخدمة السادسة هي خدمة إلغاء مستخدم لمركبة، والخدمة السابعة هي خدمة طلبات تفويض قيادة في انتظار الموافقة، والخدمة الثامنة هي خدمة طلبات تفويض مستخدم فعلي في انتظار الموافقة والخدمة التاسعة هي خدمة الاستعلام عن تفاويض مركبات أملكها، والخدمة العاشرة هي خدمة الاستعلام على مركبات أنا مفوض عليها، والخدمة الحادية عشر هي خدمة معلومات رخصة القيادة، والخدمة الثانية عشر هي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، والخدمة الثالثة عشر هي خدمة الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات، والخدمة الرابعة عشر هي خدمة التفاويض على مركبات أملكها.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية

بعد الدخول على رابط وزارة الداخلية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية سيظهر لك خيارين أما الخيار الأول فهو خيار أبشر أفراد، أما الخيار الثاني فهو خيار أبشر أعمال لو كنت من الأفراد الذين يرغبون في عملية الاستعلام عن مخالفات برقم الهوية الوطنية يمكنك الدخول على رابط استعلام مخالفات المرور برقم الهوية وستظهر لك الصورة التالية

وسيتوجب عليك أن تقوم بتعبئة مجموعة من الحقول التي أمامك حتى يمكنك الاستعلام عن بيانات رخصة القيادة لو كنت مقيم داخل المملكة أو مواطن برقم الهوية والحقول المطلوب تعبئتها هي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ثم اختيار نوع التقويم ما بين ميلادي وهجري، وتاريخ الميلاد، وإدخال الرمز المرئي ثم تضغط على زرّ العرض ليظهر لك جميع المخالفات.

أما لو كنت لابد أن تدخل على رابط استعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية خدمات أبشر الأعمال وبعدما تدخل ستظهر لك الصورة التالية

ولكي تقوم باستخدام خدمات أبشر الأعمال لابد أن يكون لديك حساب مفعل في موقع أبشر وفي حال عدم تواجد لك حساب يمكنك أن تقوم بالتسجيل والتفعيل في بوابة ابشر عبر الرابط الخاص به ثم استخدام خدماته. ويمكنك أن تقوم بتعبئة حقول رقم الهوية، ورقم الجوال، واسم المستخدم بالانجليزي، وكلمة المرور وتأكيد لكلمة المرور وعنوان البريد الالكتروني، والتأكد من عنوان البريد الإلكتروني، واللغة المفضلة ثم الرمز المرئي، والضغط على كلمة أقر بأني اطلعت على شروط الاستخدام، وسياسة الخصوصية والموافقة عليها ثم تضغط التالي لتدخل على مرحلة التحقق وبعد ذلك انتهاء التسجيل، مع الحرص على استخدام هاتف محمول رقمه لم يتم استخدامه من قبل في عمليات التسجيل في موقع أبشر.