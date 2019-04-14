يمكنكم إجراء استعلام عن مخالفة مرورية برقم الهوية الكترونياً، حيث يتيح موقع وزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية الكترونياً، وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية، عن طريق خدمة مباشرة يمنحها الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، وهى خدمة مميزة تمكن المواطنين والمقيمين من إجراء استعلام عن مخالفة بكل سهولة، من خلال استعراض بيان يوضح المخالفات المرورية المسجلة على المقيم او المواطن أو اياً من أفراد أسرته، وكذلك الأفراد الذين هم تحت كفالته، حيث يقوم المستعلم بإدخال رقم الهوية والرقم المرئي الذي يظهر للمستعلم، حيث يظهر استعراض كامل يوضح مخالفات المرور المسجلة، التي قد توقع صاحبها للتعدي على قوانين المرور، وهذا يظهر مدى الاهتمام لإجراء الاستعلام عن مخالفة مروية.

استعلام عن مخالفة

نوضح كيفية الاستعلام عن مخالفة مرورية من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع رابط استعلام عن مخالفة

إدخال رقم الهوية الوطنية.

ادخال الرمز المرئي.

الضغط على عرض.

والصورة التالية توضح كيفية الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم الهوية الوطنية والرمز المرئي.

وبعد عرض المخالفات المرورية سيتضح البيان بالآتي:

عدد المخالفات المرورية الغير مدفوعة.

إجمالى المبالغ المطلوبة بالريال السعودي.

حيث تقدم وزارة الداخلية السعودية وبوابة أبشر الإلكترونية خدمات مميزة للمواطنين، في إطار تطوير منظومة الوزارات السعودية من خلال البوابات الإلكترونية التي تخدم المواطنين والمقيمين، في إطار رؤية المملكة للعام 2030.

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