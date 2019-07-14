استعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية إلكترونياً برقم السجل المدني الخدمات الإلكترونية الحكومية

تقدم المملكة العربية السعودية خدمات حكومية عديدة منها خدمة استعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال رابط مباشر قد أطلقته وزارة العمل السعودي والذي يتيح الاستعلام عن مبالغ التأمينات الاجتماعية وكذلك الاستفسار عن موعد نزول المعاشات التقاعدية في الحسابات البنكية وذلك للتيسير على المشتركين دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب المختصة وتضييع الوقت والجهد حيث أصبح من خلال الموقع الإلكتروني وخدمات الاستعلامات الحكومية معرفة كل ما يخصك في التأمينات الاجتماعية ومن خلال رابط إلكتروني.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة

تعد من المؤسسات الكبيرة في المملكة وهي مختصة بالحفاظ على حقوق من بلغ سن التقاعد وحصولهم على مستحقاتهم المالية من معاش تقاعدي وغيرة من مكافآت نهاية الخدمة وهي المسئولة الوحيدة عن تنزل دفعات المعاش في حسابات المتقاعدين شهرياً وهي ضمن الاستعلامات الحكومية حيث يستطيع المشترك الاستعلام عن نزول المعاش الشهري.

استعلام عن مدة أشتراك التأمينات الاجتماعية

خطوات الاستعلام سهلة للغاية بعد الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أعلى القائمة نختار الخدمات الحكومية، ثم نختار التأمينات أون لاين؛ سيقوم الموقع بفتح صفحة أخرى قم بملئ الخانات المطلوبة وهي رقم السجل في التأمينات الاجتماعية و كلمة السر الذي قدمت سابقاً باختيارها أثناء التسجيل، ثم ادخل على دخول.

بعد ذلك سيقوم الموقع بنقلك إلى صفحة أخرى قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة استعلام؛ إذا كنت من المشتركين ستظهر لك رسالة أنت حالياً على رأس العمل وإن لم يكن لك اشتراك سيظهر أنت لست على رأس العمل.

إن كنت من المسجلين على رأس العمل ولك مدة سابقة فهي مدة أشتراك بالتأمينات الاجتماعية وإن لم يتكن ضمن رأس العمل فلن يظهر لك مدة الاشتراك؛ خدمة الاستعلامات عن التأمينات ليست مقتصرة على السعوديين فقط بل يستطيع المقيم من الاستعلام عن المبالغ المستحقة له إن كان ضمن منظومة التأمينات السعودية.