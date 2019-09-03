استعلام عن مستحقات مالية للعسكريين المفصولين والمتقاعدين وزارة المالية المؤسسة العامة للتقاعد







استعلام عن مستحقات مالية للعسكريين المفصولين والمتقاعدين إلكترونيا تأتى ضمن خطة وزارة المالية المؤسسة العامة للتقاعد السعودية لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وسعيا لتقديم افضل الخدمات للمتقاعدين والمفصولين والمستفيدين من معاش التقاعد والوكلاء، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني، وأيضا استعلام عن المهنه العسكريه برقم الهويه وخدمات أخري كثيرة قامت الوزارة بتطويرها تسهيلا علي الموظف الحكومي أو العسكري من معرفة وجود مستحقات تقاعدية خاصة به وموعد صرف مستحقات التقاعد أو راتب التقاعد الخاص به.







استعلام عن مستحقات مالية للعسكريين

استعلام عن مستحقات مالية للعسكريين برقم الهوية، تأتى في أولى اهتمامات وزارة المالية المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، لحرصها علي توفير اعلي سبل الراحة للمتقاعدين والمستفيدين من راتب التقاعد، وجعل جميع الخدمات المقدمة اليهم بشكل إلكتروني من خلال رابط موقع المؤسسة العامة للتقاعد.







بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن المهنة برقم الهوية، والتي تمكنكم من خلالها معرفة مهنة موظف حكومي أو عسكري، كما تمكنكم من معرفة جميع البيانات الخاصة به والراتب الذي يتقاضاه والمعاش التقاعدي أو راتب التقاعد، من خلال المؤسسة التابع لها أي كان سبب التقاعد فصل أم بعد انتهاء المدة، وأيضا معرفة الراتب الخاص به ومعاشه التقاعدي واستعلام عن مستحقات مالية برقم الهويه.







استعلام عن مستحقات مالية برقم الهويه

يمكنكم من خلال زيارة رابط استعلام عن مستحقات مالية للعسكريين المفصولين، الاستفسار عن راتب التقاعد ومستحقات مالية للعسكريين والموظف الحكومي، بالإضافة إلى مهنتهم والبيانات الشخصية لهم من خلال تسجيل الدخول وزارة المالية بوابة المؤسسة العامة للتقاعد الإلكترونية.







كما يوفر الموقع خدمة تسوية المعاش للمتقاعدين العسكريين والمدنيين العاملين بالمؤسسات والشركات السعودية وجميع المستحقات المالية سواء كان سبب التقاعد فصل أو تقاعد مبكر أو أي حال أخرى، وفي جميع الحالات تفتح المؤسسة العامة للتقاعد أبوابها لجميع السعوديين للتمتع بجميع المميزات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها لهم، بغير الحاجة للذهاب إلي المنشئات الحكومية وتوفير المال والجهد المبذول في استعلام عن مستحقات مالية للعسكريين المفصولين والمتقاعدين.