استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم الصادر أو رقم السجل المدني

خدمات أبشر استعلام عن معالمة وزارة الداخلية برقم الصادر أو عن طريق رقم السجل المدني، والتي كانت تتم عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الرئيسية للإمارات، وتم نقلها إلى ألية الاستعلام عن المعاملات من موقع أبشر الجديد، أو عبر مواقع إمارات المملكة لقطاعات وزارة الداخلية، عن طريق رقم القيد أو رقم الخطاب، وسنوفر روابط بعض تلك الخدمات للوصول إلى خدمة الاستعلامات لمن يريد الاستفادة منها، لمتابعة حالة المعاملات وما اتخذ نحوها من قرارات إدارية.

ديوان وزارة الداخلية قدم خدمة استعلام عن معاملة والتي تم نقلها إلى باقة الخدمات التي تتم عبر موقع أبشر أفراد وأعمال الجديد، وبالتالي يجب تسجيل الدخول وفتح حساب مستخدم جديد للمواطن أو المقيم، في حالة ما لم يكن هناك حساب قد تم تسجيله للمستخدم من قبل، بعد ذلك سيتم الدخول إما على بوابة أبشر الأفراد أو خدمات أبشر الأعمال وفق قائمة الخدمات المقدمة من كل بوابة على حسب ما يريد في دليل المستخدم للخدمات الإلكترونية.

استعلام عن معالمة وزارة الداخلية

بوابة خدمات على موقع أبشر تعرض مجموعة من عمليات الاستعلام التي تتعلق بخدمات المرور أو الجوازات، أو الحوال المدنية، كذلك الخدمات العامة لديوان عام الوزارة، وبمجرد تسديل الدخول يمكن للمستخدم استعراض تلك الخدمات واختار الاستعلام عن المعاملات من موقع أبشر الجديد، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام سواء كانت برقم الصادر أو رقم السجل المدني للمستعلم.

الطريقة الثانية تكون من خلال بوابة سعودي عبر خدمة استعلام عن المعاملات بعد تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية واختيار خدمة الاستعلام العام عن المعاملات، أو تحديد اسم الإمارة وإدخال رقم المعاملة والسنة والرمز المرئي.