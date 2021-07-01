استعلام عن معامله الديوان الملكي برقم الهويه

الديوان الملكي هو هيئة ملكية تابعة لسمو خادم الحرمين الشريفين يتمكن من خلالها التواصل مع كافة فئات المجتمع وخاصة الأفراد من مواطني المملكة وحتى المقيمين بها، وتوفير الحلول اللازمة لهم في الخدمات التي يتم طلبها من الديوان أو الشكاوى من التقصير في تلقي الخدمات من الهيئات المختلفة ويتمكن الأفراد من متابعة الطلب المتقدم والاستعلام عنه عن طريق بعض الخطوات التي نوضحها في التالي.

الديوان الملكي استعلام برقم الهويه

الاستعلام عن المعاملات المقدمة للديوان الملكي من خلال موقع تواصل على شبكة الإنترنت ومتابعة الطلبات يتم من خلال عدة خوات يتمكن المستفيد منها وهي كالتالي:

التوجه على موقع الديوان الملكي عبر شبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول على الموقع من خلال حساب المستفيد بالاسم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية يتم الضغط على حسابي، والدخول على طلباتي.

من خلال الرقم الصادر الخاص بالطلب أو الشكوى يتم التحقق من حالة الطلب.

التسجيل في موقع تواصل الديوان الملكي

يتمكن الأفراد من التواصل مع هيئة الديوان الملكي من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه للتوفير على الأفراد من كافة طوائف المملكة وتقديم طلباتهم بكل سهولة، ومن قبل كانت الطلبات يتم إرسالها عن طريق البريد السريع، ويمكن التسجيل من خلال التالي:

التوجه إلى موقع الديوان الملكي الإلكتروني.

من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على اضغط هنا للتسجيل.

إدخال البيانات المطلوبة من الاسم والبريد إلكتروني وكلمة المرور.

إدخال بيانات التواصل مثل الهاتف وإدخال العنوان بالتفصيل.

إدخال رقم الهوية الشخصية والموافقة على الشروط وتفعيل الحساب.

ثم تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور وتقديم الطلب أو الشكوى.

خطوات تقديم شكوى للديوان الملكي

يتم تقديم شكوى للديوان الملكي عبر منصة تواصل من خلال الدخول على لموقع الإلكتروني وتلقي رسالة الترحيب ثم الضغط على تقديم شكوى.