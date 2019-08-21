استعلام عن موظف سعودي موقع وزارة العمل بوابة الاستعلامات الإلكترونية

خدمة استعلام عن موظف سعودي من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع وزارة العامل والتنمية الاجتماعية للاستعلامات الإلكترونية، ويمكن الحصول منها على معلومات عن الموظف السعودي أو العامل الوافد، بجانب الخدمات التي تقدم عن طريق مكتب العمل و البيانات الرسمية للمنشأة ونطاق العمل لها من خلال بوابة الاستعلامات بعد تسجيل الدخول، وهي من الخدمات التي لا تطلب توافر أي مستندات حيث أنها خدمة إلكترونية تتم عبر الأجهزة الرقمية الحديثة.

دليل خدمات وزارة العمل قدم شرح حول خطوات تنفيذ الخدمة، وإتمام عملية استعلام عن موظف سعودي أو موظف وافد، بعد الدخول على الاستعلامات الإلكترونية يتم نقل المستعلم إلى صفحة إلكترونية تستلزم إدخال بعض البيانات، ثم البحث وهنا تظهر التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن الموظف، وسنضع لكم رابط الدخول على خدمة الاستعلام عن الموظف السعودي عبر موقع وزارة العمل لسهولة الوصول لتلك الخدمة .

استعلام عن موظف سعودي

تتعدد خدمات الاستعلام عن الموظف السعودي، فمنها ما يتم تقديمه عبر خدمات التأمينات الإلكترونية لمعرفة حالة الاشتراك، وهنا سنركز على الاستعلام من قبل خدمات وزارة العمل والتي أعدت بدورها دليل إرشادي عنها كما هو الحالي في باقي الخدمات المقدمة، وحول هذه الخدمة قم بالدخول على الاستعلام الإلكتروني عن الموظف السعودي أو الوافد ثم ادخل البيانات المطلوبة من حيث رقم الهوية أو رقم الإقامة، أو أي بيانات أخرى تدرج على الخدمة.

الاستعلام عن موظف وافد

من الخدمات الهامة جديد في استعلامات وزارة العمل، للتعرف على حالة العامل وان كان لا يزال على رأس العمل، وكذلك حالة المنشأة والنطاق الذي تتواجد فيه، وبالتالي يتاح لها نقل كفالة أو خدمات عامل وافد، وموعد تجديد رخصة العمل والإقامة.