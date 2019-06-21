استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة عبر تسجيل دخول بوابة وزارة العمل الإلكترونية

يوفر خدمات مكتب العمل السعودي عدد من الخدمات، من بينها خدمة استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، ويتم تقديم هذه الخدمة من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سواء للعامل الوافد أو المواطن، وبعد إتاحة خدمة استفسار عن وافد، لم يعد يحتاج أي من المقيمين في المملكة إلى الذهاب للوزارة من اجل الاستعلام عن خدمات مكتب العمل المختلفة، حيث يمكن له إنهاء الكثير من المعاملات الإلكترونية بضغطة زر واحدة، دون تكبد عناء الذهاب إلى مقرات مكتب العمل المختلفة، حيث يمكن له من خلال وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الإطلاع على كافة الخدمات، والاختيار فيما بينها والاستفادة من هذه الخدمات في وقت قياسي قصير، والتي من بينها خدمة استعلام عن عامل وافد.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

بجانب خدمة استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، يتيح موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية، ويمكن للعامل الوافد أو المقيم بشكل عام، وأيضاً صاحب العمل الاستفادة منها، من بينها استعلام عن بلاغ هروب عامل وافد، الاستعلام عن نقل كفالة، الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل، فقط برقم الإقامة بالنسبة للعامل الوافد، أو برقم الهوية بالنسبة للكفيل.

استعلام عن وافد برقم الإقامة

من خلال استخدام خدمة استعلام عن وافد برقم الإقامة، التي يمكن الاستفادة منها من خلال الاستعلام عن خدمات مكتب العمل، يمكن للعمالة الوافدة في المملكة الإطلاع على كافة البيانات المتعلقة به، من خلال قاعدة بيانات وزارة العمل، حيث يمكن من خلالها معرفة حالة الإقامة الخاصة به، وحالة كفالته، والمنشأة أو المؤسسة التي يعمل بها، لذلك فإن خدمة استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، توفر الكثير من البيانات التي يحتاج لها العامل، وأيضاً الكفيل، لما تمثل لهم أهمية كبيرة.

الاستعلام عن موظف وافد

قبل استعلام عن وافد برقم الإقامة، يجب أولاً في حال إن كنت من المقيمين أو العمالة الوافدة في المملكة، أو مواطن، يجب تسجيل دخول وزارة العمل حتى تتمكن من الاستفادة من خدمة الاستعلام عن موظف وافد، ومن قسم خدمات وزارة العمل الإلكترونية يمكن اختيار الخدمة المراد الاستعلام عنها أو معرفة التفاصيل المتعلقة بها، التي من بينها خدمة استعلام عن عامل وافد، ومن ثم عليك كتابة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها على وزارة العمل، مثل جواز السفر، رقم الإقامة، وأخيراً قم بكتابة رمز التحقق.

استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يمكن الحصول عليها بأكثر من طريقة بعد تسجيل الدخول، ويمكن من خلال رابط استعلام عن وافد في مكتب العمل، معرفة كافة التفاصيل المتاحة عنه، أو من خلال رابط استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، ثم قم بكتابة رقم الإقامة الخاصة بك، وكتابة رمز التحقق على الشاشة، وبعد الضغط على زر بحث، ستظهر كافة البيانات المتعلقة بالعامل الوافد، مثل حالة الإقامة، وكفالته، والمنشأة التي يعمل بها، كذلك يمكن من خلال نفس الخدمة كتابة رقم الحدود، أو رقم الجواز بدلاً من رقم الإقامة.