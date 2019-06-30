استعلام عن موعد صرف الصندوق العقاري ” سكني ” أعرف دورك وعجله

بقدم الصندوق العقاري بالمملكة خدمة مميزة تدعى خدمة أعرف دورك وهي مسئولة عن الاستعلام عن موعد الصرف للصندوق العقاري بالمملكة فمن خلال تلك الخدمة يمكنك عزيزي القارئ الاستعلام عن دورك في استلام الدعم العيني المقدم من صندوق التنمية العقارية بالمملكة كما يمكنك من خلال الرابط المرفق بالمقال استعجال دورك وذلك بشروط محدده سبق وأعلن عنها موقع أعرف دورك وعجلة التابع للصندوق العقاري.

استعلام عن موعد صرف الصندوق العقاري سكني

يمكنك الدخول على ربط موقع الصندوق العقاري، وببعض الخطوات البسيطة يمكنك الاستعلام عن دورك فما عليك سوى إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها وكتابة البيانات التي يتطلبها الموقع حتى تتمكن من الدخول إلى حسابك الذي سبق وقمت بإنشائه وبذلك يمكن الاستعلام بعد الضغط على استعلم سيظهر لك الموقع صفحه تحتوي على كافة البيانات المطلوبة.

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رابط موقع أعرف دورك وعجله

ربط موقع أعرف دورك وعجلة هي أحدث خدمة من صندوق التنمية العقارية والتي يمكنك من خلالها تعجيل دورك للحصول على دعم سكني للأفراد وذلك بذكر سبب التعجيل على القرض إن كان سبباً يستدعي التعجيل فسيقوم الموقع بتعجيل دورك للحصول على القرض.