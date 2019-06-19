خدمة استعلام عن موعد صرف صندوق التنمية العقاري التي اطلقها الصندوق العقاري السعودي من اجل أن يتعرف المواطنين والمستفيدون من القروض التمويلية من معرفة موعد نزول القرض العقاري من خلال تلك الخدمة الإلكترونية التي يوفرها الصندوق لجميع المستفيدين بالمملكة العربية السعودية، كما يوفر أيضا الصندوق السعودي العقاري إمكانية الاستعلام عن موعد الاستحقاق لمعرفة أسماء المقبولين في صندوق التنمية العقاري بدون ارض، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن موعد صرف الصندوق برقم الهوية للاطلاع علي علي القوائم المنتظرة في الانتظار فنتمنى من متابعي موقعنا الكرام متابعة قراءة السطور القادمة.

استعلام عن موعد صرف صندوق التنمية العقاري

الصندوق العقاري للتمويل خصص رقم مجاني من اجل أن يستطيع جميع المستفيدين الاتصال عليه من اجل الاستعلام عن حالة الطلب برقم الهوية من اجل معرفة مواعيد صرف قروض صندوق التنمية العقاري الخاصة بجميع المواطنين الراغبين في الحصول علي القروض المدعوم وذلك من خلال الرقم التالي ” 920033321 ” حيث يعمل هذا الرقم طوال أيام الأسبوع من اجل استقبال كافة الاستفسارات والشكاوى من قبل المواطنين لمعرفة أسماء المقبولين في الصندوق العقاري.

كما نرفق لكم رابط بوابة صندوق التنمية العقاري السعودي من اجل الاستفادة من خدمة استعلام عن موعد صرف الصندوق العقاري حيث يمكن البحث عن طريق رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور من اجل موعد الصرف الذي حدده صندوق التنمية العقارية لجميع المنتظرين علي قوائم الانتظار، وختاما في حالة وجود أي استفسارات بشأن خدمة استعلام عن موعد صرف البنك العقاري يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.