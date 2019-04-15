استعلام عن نطاق الكفيل ضمن خدمة الاستعلام عن المؤسسة برقم الإقامة

خدمة مكتب العمل استعلام عن نطاق الكفيل ضمن خدمة الاستعلام عن المؤسسة أو لون نطاق مؤسسة، أو خدمة الاستعلام عن موظف وافد والتي تعد من الخدمات الهامة لوزارة العمل، وتتم من بوابة الاستعلامات الإلكترونية الخارجية، وبالتالي يستطيع المواطن والمقيم الاستفادة منها، وتنعكس أهميتها على حاجة صاحب العمل إلى متابعة نطاق المؤسسة لرفع نسبة التوطين إن اقتضى الأمر ذلك، وبالتالي التمكن من الاستفادة من عدة خدمات توفرها الوزارة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسير في تحقيق الأهداف والخطط المرسومة ضمن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، ومن بين تلك الخطط رفع نسبة السعودية والتوطين للعديد من الوظائف، بما ينعكس على خفض نسبة البطالة بين الشباب السعودي، والمواطنين الباحثين عن العمل لإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة، وهو ما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية، وحرصت الوزارة على تقديم الخدمات التي تسهل على المستفيدين الحصول على نتائج لاستفساراتهم بكل سهولة ويسر، ومن بين تلك الخدمات استعلام عن نطاق الكفيل أو لون نطاق مؤسسة للتمكن من نقل خدمات عامل وتحسين نطاق المنشأة.

طريقة استعلام عن نطاق الكفيل

خدمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن وافد أو الاستعلام عن موظف وافد، من خلال بوابة الاستعلامات الإلكترونية لمكتب العمل الخارجية، ثم إدخال بيانات الاستعلام المطلوبة، وعلى حسب لون نطاق المؤسسة أو المنشأة من بيانات الوافد ضمن تقييم المنشأة، يتم اتخاذ القرار نحو الحاجة لرفع نسبة التوطين بالمنشأة وتعيين موظف سعودي، وبالتالي التمكن من تحسين لون النطاق والاستفادة من خدمة نقل كفالة عامل على سبيل المثال، أو الاستفادة من مزايا الفاتورة المجمعة وغيرها.

تظهر نتيجة الاستعلام والتي توضح حالة تراخيص المنشأة إن كانت سارية أم متوقفة، وتقييم المنشأة من حيث اللون، وفي حالة كانت التقييم بالون الأحمر أو الأصفر، فهنا يلزم العمل على رفع نسبة التوطين لتحسين اللون الى الأخضر أو البلاتيني.

الاستعلام عن نطاق أو لون مؤسسة أو منشأة

طريقة الاستعلام عن نطاق المؤسسة أو لون المنشأة لدى وزارة العمل تتم بنفس الطريقة الموضحة بعالية من خلال خدمة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو رقم جواز السفر أو رقم الحدود وفق ما هو متوافر لدى صاحب الصلاحية من بيانات.

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