استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية أو برقم أقامة العامل عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

حكومة المملكة العربية السعودية تحرص علي توفير العديد من الخدمات الإلكترونية حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية الاستفادة من خدمات وزارة العمل في الاستعلام عن نطاق مؤسسة بشكل إلكتروني حيث يمكن الدخول علي تلك الخدمة من خلال زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت بدون الحاجة للذهاب إلي مكاتب العمل المنتشرة بالمملكة، من خلال هذه المقالة سوف نرفق لكم رابط خدمة استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية من اجل أن يستطيع الجميع الاستفسار بكل سهولة.

استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي تعمل علي توفير افضل الخدمات الإلكترونية لكي توفر سبل الراحة لجميع المواطنين والمقيمين لكي يستطيعوا معرفة نطاق الكفيل عن طريق رقم الإقامة حيث يمكن لأي شخص مقيم أو موظف وافد التعرف علي طريقة الاستعلام لون المؤسسة من خلال مشاهدة مقطع الفيديو التالي وذلك من اجل التعرف علي نطاق المؤسسة عن طريق استخدام رقم هوية الكفيل بكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن نطاق المؤسسة

الدخول علي رابط بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل دخول.

الدخول مباشرة علي خدمة استعلام عن نطاق مؤسسة.

استعلام عن نطاق مؤسسة. أدخال رقم الهوية أو برقم الإقامة ورمز التحقق بالحقول الفارغة.

النقر علي أيقونة بحث.

بعدها سوف تظهر لكم نتيجة خدمة الاستعلام عن نطاق المؤسسة.

الموقع الالكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية دون أن يحتاج أي شخص التوجه إلي اقرب مقر لمكتب العمل، وذلك لكي يستطيع الاستعلام عن نطاق منشأة برقم الهوية حيث يمكن اتباع الخطوات البسيطة التي أوضحنها لكم بعالية، وختاما في حالة وجود اي استفسارات بشأن هذه الخدمة يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.

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