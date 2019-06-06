استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة خدمات مكتب العمل للاستعلامات الإلكترونية

خدمة استعلام عن نقل كفالة عامل أو موظف وافد، برقم الإقامة أو رقم الحدود، أو رقم جواز السفر، والتي تعد واحدة من خدمات مكتب العمل والعمال في السعودية، ضمن باقة الاستعلامات الإلكترونية من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المقدمة للمواطنين والوافدين، بعد تسجيل الدخول على حساب المستخدم واتباع الخدمات المرفق شرحها بالصور، لتسهيل العملية والتي من شانها توفير فرصة عمل بديلة للعاملين بالمنشآت طبق عليهم قرارات التوطين والسعودية.

شرح طريقة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد أو موظف وافد، تتم من تحت قائمة خدمات المنشأة على بوابة الاستعلامات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقبل القيام بالخدمة يجب تحديد واحد من ثلاثة عناصر تبنى عليها عملية الاستعلام، وهي رقم إقامة العامل، أو رقم جواز السفر، وان كان عامل جديد فيكون رقم الحدود، ثم نتبع خطوات استعلام عن نقل كفالة من خدمات مكتب العمل للاستعلامات الإلكترونية كما سيرد فيما بعد.

طريقة استعلام عن نقل كفالة عامل

تقديم طلب نقل كفالة عامل وافد من خلال خدمات المنشأة، والتي تمكن المنشآت من نقل خدمات عامل من صاحب عمل لأخر، وهناك عدة ضوابط والتزامات يجب أن تكون مستوفاة قبل طلب الخدمة، منها صلاحية رخصة الإقامة للعامل المراد نقل كفالته، وحالة نطاق المؤسسة أو المنشأة، وحالة رخصة العمل، وفي حالة تقديم الطلب المستوفي كل الشروط، والرغبة في متابعة حالة الطلب، يتم اتباع خطوات استعلام عن نقل كفالة عامل او موظف وافد كما سنعرض بالصور.

عقب الانتهاء من طلب نقل خدمة عامل وافد، يتم متابعة حالة الطلب لحين موافقة صاحب المنشأة الجديدة المنقول إليها العامل، والتي تتم بنفس طريقة تقديم الطلب بعد الدخول على حساب المنسأة واختيار خدمة نقل خدمات عام وافد، ثم تحديد اسم العامل والذي يظهر في قائمة الطلبات المقدمة للمنشأة، والقبول أو الرفض.

الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد

اتبع خطوات تسجيل الدخول على حساب المنشأة من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للخدمات الإلكترونية، ثم اختبار خدمة نقل كفالة.

اختار خدمات مكتب العمل للاستعلامات الإلكترونية من حساب المنشأة، ثم الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

ادخل رقم إقامة العامل ورمز التحقق

تظهر حالة الطلب إما بالقبول أو الرفض

في حالة عدم الموافقة على طلب نقل الكفالة تظهر كما بالصورة المرفقة بعالية.