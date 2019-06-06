استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامه وزارة العمل

مكتب العمل في المملكة العربية السعودية يقدم باقة هائلة من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين علي ارضيها من اجل أن يستفيدوا من خدماتها الحكومية الإلكترونية في نقل الخدمات بدون موافقة الكفيل عن طريق خدمة نقل الخدمات للأفراد، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة أو برقم جواز أو برقم الحدود الخاص بالمغتربين، فرجاء منكم متابعة توضيح طريقة الاستعلام عن نقل الكفالة عبر هذا الموضوع بداخل موقع كلمة دوت أورج.

يمكن لأصحاب المنشآت والكفلاء الدخول علي خدمات مكتب العمل السعودي عن طريق رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية من اجل البدء في إجراءات الاستعلام عن نقل كفالة، فعن طريق البحث عن رقم جواز السفر الخاص بالموظف الوافد يمكن تقديم طلب نقل كفالة فردي بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقرات الوزارة المنتشرة في جميع المناطق علي مستوي المملكة.

استعلام عن نقل كفالة عامل وافد

توفر خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد لجميع المستعلمين من الكفلاء والمكفولين إمكانية التعرف علي حالة نطاق المؤسسة وصلاحية رخصة العمل والإقامة بالإضافة يمكن تقديم طلب نقل خدمات عامل من كفيل إلي اخر بكل سهولة، وغيرها الخدمات المتعلقة بالمنشآت التابعة للقطاع الخاص والمسجل رسميا في قائمة مكتب العمل.

إيمانا منا سنقوم بتقديم شرح مبسط جدا من اجل الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد، حيث يقوم الشخص المغترب بالدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول، من ثم أدخال بيانات تسجيل دخول مكتب العمل السعودي بالخانات المخصصة للدخول علي بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشآت لإدخال البيانات الخاصة بالوافد من ثم النقر علي أيقونة خدمة نقل خدمة عامل وافد بعدها مباشرة سوف تظهر لكم بيانات حالة الطلب إذا ما كان تم القبول والطلب مازال تحت الدارسة، وختاما يمكنكم الاطلاع علي طريقة نقل كفالة سائق خاص الى مؤسسة بشكل مفصل أكثر من اجل متابعة حالة الطلب.