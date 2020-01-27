استعلام عن وافد رابط مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالخطوات

يبحث العديد من المغتربين والوافدين عن كيفية استعلام عن وافد في المملكة العربية السعودية ويمكنكم الاستفادة من هذه الخدمة لكل من الوافد والمقيم والكفيل ويوجد اكثر من طريقة خاصة بالاستعلام من خلال رقم الجواز أو رقم الحدود أو رقم الإقامة أيضا، من خلال مكتب العمل يمكن معرفة حالة الكفالة والاستعلام عن المعلومات والبيانات الخاصة بالوافد ومعرفة مكان وافد هارب وكذلك الاستعلام عن تغيب الوافد والعديد من الخدمات الأخري من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد إتمام تسجيل البيانات المعلومات المطلوبة والنقر علي كلمة الخدمات الإلكترونية ومنها الاستعلام عن موظف وافد.

استعلام عن وافد

وبعد ذلك كتابة رقم الجواز أو رقم الإقامة وجنسيه الوافد وإدخال الرمز المرئي والنقر علي كلمة بحث سوف تظهر كل البيانات الخاصة بالوافد والمنشأة التي يعمل بها وصلاحية إقامته، ويقدم مكتب العمل كافة المعلومات الخاصة بالمقيمين والوافدين بسهولة ويسر إلكترونيا ويمكن نقل كفالة عامل من خلال اتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولي هي الدخول إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك الدخول علي الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم النقر علي الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

ثم اختيار الخدمة المراد إتمامها.

وكتابة رقم الطلب ورقم الإقامة.

ثم إدخال الرمز المرئي.

والنقر علي بحث.

قد يهمك :

الاستعلام عن موظف وافد برقم الجوازات ورقم الإقامة

رابط الاستعلام عن موظف وافد برقم الجوازات ورقم الإقامة