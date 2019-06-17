استعلام عن وافد في مكتب العمل برقم الإقامة عبر وزارة العمل الخدمات الإلكترونية

توفر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة استعلام عن وافد في مكتب العمل، وتعتبر واحدة من أهم الخدمات التي يتم تقديمها من قبل خدمات مكتب العمل للمواطن أو المقيم على حد سواء، حيث أن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل لم يعد يتطلب الذهاب إلى مقرات الوزارة أو أي من الفروع التابعة لها، خاصةً بعد أن تم إتاحة خدمة استعلام عن وافد وعدد آخر من الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي.

ويمكن استعلام خدمات مكاتب العمل والجهات الأخرى من خلال بوابات إلكترونية، تم تفعيلها خصيصاً وقاعدة بيانات كبيرة تخدم كافة العمالة الوافدة في المملكة وأيضاً أصحاب الأعمال على حد سواء، ومن خلال الخدمة التي نتحدث عنها سوياً استعلام عن وافد برقم الإقامة، يستطيع العمالة الوافدة أو المقيمين في المملكة من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة سواء بالكفالة أو حالة الإقامة الخاصة به فقط برقم إقامته.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يمكن أيضاً الاستعلام عن خدمات مكتب العمل المختلفة التي توفرها الوزارة عبر موقعها الرسمي، من بينها نقل الكفالة، سداد رسوم مكتب العمل، تغيير مهنة عامل وافد، استعلام عن وافد هارب، بالإضافة إلى عدد كبير من البرامج المساندة التي يستفيد منها المواطن السعودي، وخدمات أخرى يستفيد منها كل من العامل الوافد أو المقيم في المملكة، وأيضاً صاحب العمل، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال رقم الإقامة أو رقم الهوية.

استعلام عن موظف وافد

في البداية قبل الاستفادة من خدمات مكتب العمل السعودي، يجب إنشاء حساب إلكتروني على بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك حتى تتمكن من استعلام عن موظف وافد، ومن خلال قسم وزارة العمل الخدمات الإلكترونية، قم اختيار خدمة استفسار عن عامل وافد، ومن ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، سواء برقم الإقامة، رقم الحدود، أو رقم الجواز.

استعلام عن عامل وافد

بعد الضغط على استعلام عن عامل وافد، من المفترض ظهور كافة البيانات الخاصة بالعامل الوافد في قاعدة بيانات مكتب العمل، من بينها رقم الوافد في وزارة العمل، اسم الوافد بشكل رباعي، تقييم الشركة التي يعمل بها المقيم، حالة العامل الوافد إن كان على قوة العمل أم تم إنهاء خدمته، تراخيص المؤسسة التي يعمل بها إن كانت سارية الصلاحية أم منتهية وتحتاج إلى تجديد.

استعلام عن وافد في مكتب العمل

كما سبق وتم الإشارة يمكن استعلام عن وافد بمكتب العمل من خلال تسجيل دخول وزارة العمل الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال رابط استعلام عن وافد في مكتب العمل السعودي، عبر كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، كما أن هذه الخدمة توفر أكثر من طريقة من أجل الاستعلام عنها، سواء برقم الإقامة أو الجوازات، أو رقم الحدود