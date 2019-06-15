استعلام مخالفات المرور برقم الهوية عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر المرور السعودي

يقدم موقع أبشر وزارة الداخلية خدمة استعلام مخالفات المرور، كواحدة من أبرز الخدمات التي يستفيد منها كل من العامل الوافد أو المواطن في المملكة العربية السعودية، وتعتبر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية توفر الكثير من الوقت والجهد المبذول أثناء إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإدارة العامة للمرور في المملكة، ويمكن من خلالها معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات، من حيث وقت المخالفة ونوعها.

أبشر المرور

كذلك من خلال موقع أبشر المرور السعودي، يمكن الاستفادة بعدد لا بأس به من الخدمات المرورية التي يوفرها نظام أبشر الإلكتروني، فبجانب خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، يمكن للمواطن أو المقيم في المملكة استخدام خدمات تجديد رخصة القيادة، تفويض قائد مركبة، والإطلاع على تفاصيل مخالفات المرور وبياناتها كما سبق وتم الإشارة.

التسجيل في أبشر

كذلك يمكن فتح حساب أبشر للاستفادة بكافة الخدمات التي النظام للمواطنين والمقيمين، ويمكن التسجيل من خلال رابط التسجيل في أبشر، والاستفادة بخدمات أبشر الجوازات السعودية، أبشر الأحوال المدنية، وأخيراً أبشر المرور، الذي من خلاله يمكن الإطلاع على الخدمة التي نتحدث عنها اليوم الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور

وكانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت قبل أيام عن انطلاق خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية في عدد من مناطق المملكة، وأكدت أن الخدمة تم إطلاقها بغرض تقديم اعتراض المخالفات إلكترونياً من قبل مخالفي نظام المرور في المملكة، ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة فتح حساب في أبشر من أجل الاستفادة من خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، وأيضاً خدمة الاعتراض الإلكتروني، ومن كافة الخدمات الإلكترونية الموجودة على بوابة وزارة الداخلية.

استعلام مخالفات المرور

كما سبق وتم الإشارة فإنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، والاستفادة من كافة خدمات أبشر المرور السعودي من خلال رابط استعلام مخالفات المرور، ويمكن للمستفيد من هذه الخدمة معرفة بيانات المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أي من أفراد أسرته أو التابعين، فقط كل ما عليك القيام به هو كتابة رقم الهوية، أو رقم الإقامة، ورمز التحقق، لتظهر لك كافة التفاصيل بعد الاستعلام عن مخالفات المرور.