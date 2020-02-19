استعلام نتائج الجوازات رجال لرتبة جندي وتعليمات حضور الدورة التدريبية 1441

رابط استعلام نتائج الجوازات النهائية عبر أبشر توظيف، حيث أعلنت وزارة الداخلية نتائج قبول وظائف المديرية العامة للجوازات، من المتقدمين على رتبة جندي 1441 من الرجال، والتي تم التقديم عليها مؤخراً من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني لوزارة الداخلية، وبرقم الهوية عبر خدمة الاستعلام عن نتيجة قبول أبشر، يمكن معرفة أسماء المقبولين نهائياً في الوظائف العسكرية المشار إليها.

أشارة بوابة أبشر التوظيف لموعد حضور الطلاب إلى معهد الجوازات الجديد في طريق الدمام، وذلك يوم 29 /6/ 1441، في تمام الساعة السادسة صباحاً، وذلك لمن سيكون من بين أسماء المقبولين، عقب استعلام نتائج الجوازات النهائية 1441 على رتبة جندي، مع التقديم بالتعليمات مع إحضار المستندات المطلوبة وفق بيان الإدارة العامة للقبول المركزي المنشور على بوابة التوظيف أبشر الإلكترونية.

تعليمات نتائج قبول الجوازات النهائية رتبة جندي

وفق ما جاء من تعليمات عامة، متضمنة أسماء المستندات المطلوب تقديمها من المقبولين نهائياً على وظائف المديرية الهامكة للجوازات، فيجب إحضار ما هو مبين أدناة.

الزي، ويشمل إحضار 2 بدلة .

عدد 2 حذاء رياضي بيضاء اللون.0

شراب رياضي أبيض والعدد لا يزيد عن 10.

عدد 2 بيجامة بلون اخضر فاتح، أيضا مثلهم بلون أبيض للشتاء.

إحضار الأغراض الشخصية لمستلزمات النظافة “بيانها على أبشر”.

إحضار مبلغ 500 ريال مصايف شخصية.

خلاقة الشعر على رقم 1 .

استعلام نتائج الجوازات 1441

الدخول على بوابة التوظيف أبشر ثم استعلام نتاح قبول الجوازات النهائية برقم الهوية، مع العلم بانه يجب عدم التخلف عن الحضور يوم الأحد 29 جمادي أخر، حيث أنه سيتم استبعاد من يتأخر عن الدورة، وسيكون يوم الجمعة 11 رجب 1441، هو موعد زيارة أولياء الأمور، وكذلك يوم 25 رجب المقبل، من الساعة 4 وحتى 5:30 عصراً، ويمنع إحضار أجهزة هاتف أو أجهزة لوحية ذكية وكذلك الدخان أو ما في حكمه بشكل مطلق، مع تقديم خطاب حسبا الآيبان ساري المفعول من البنك.

يجب التقيد بتعليمات الداخلية للمعهد التي سوف تبلغ للطالب فور حضوره.

يجب احضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل سارية المفعول مع صورتين منها مكبره.

احضار قبعة رياضية لون أبيض سادة.

التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية وإحضار ما يثبت ذلك.

مرفق بعالية باقي التعليمات.