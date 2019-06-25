استعلام نتيجة أهلية حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 20 من الدعم النقدي

بدء استعلام نتيجة أهلية حساب المواطن برقم الهوية عبر البوابة الإلكتروني لموقع حساب المواطن، حيث أشارت الصفحة الرسمية للبرنامج عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 20 من بدلات الدعم النقدي الحكومي، ودعت المستفيدين إلى الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa ، والاستعلام عن أهلية الاستحقاق للحصول على الدعم للدفعة القادمة دفعة شهر يوليو 2019، وذلك لمن سجل قبل يوم 10-6-2019، وذلك لحين صدور نتائج الاستحقاق ونزول دعم حساب المواطن في موعدة المقرر من كل شهر ميلادي.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية أو عبر اسم المستخدم وكلمة المرور للمستفيد، عبر التوجه إلى بوابة برنامج حساب المواطن الرسمية، وإدخال بيانات الدخول على الموقع ثم استعلام نتائج أهلية حساب المواطن والتأكد من استحقاق الحصول على الدعم للدفعة الجديدة من خلال نتائج حالة أهلية المستفيد وانطباق شروط الاستحقاق علية وعلى رأسها الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة والأعمار، وفق تحديث البيانات بما يستجد على حالة المستفيد.

رابط استعلام نتيجة أهلية حساب المواطن

كيفية الاستعلام عن حالة الأهلية، ادخل على رابط استعلام نتيجة أهلية حساب المواطن من خلال تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن ca.gov.sa ثم استعرض نتيجة حالة أهلية المستفيد، والاستفادة من خدمات البرنامج لتقديم شكوى اعتراض على نتائج الأهلية ورفع المستندات التي تثبت أحقيتك بالحصول على الدعم وفق مسبب عدم قبول المستفيد نتيجة عدم انطباق احد الشروط، أو اختلاف البيانات.