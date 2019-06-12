استعلام نقل كفالة وافد 1440 برقم الاقامة عبر موقع وزارة العمل السعودية

نعرض لكم رابط استعلام نقل كفالة وافد بالمملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية والتي تقدم العديد من الخدمات الالكترونية من خلال بوابتها للمواطنين والمقيمين، حيث يتم الاستعلام عن نقل الكفالة من خلال رقم الاقامة الخاص بالوافد وكلمة السر التي يحصل عليها، وذلك توفيرا على المواطنين والمقيمين داخل اراضي المملكة ودون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة.

استعلام نقل كفالة وافد 1440

ويتم الاستعلام عن نقل الكفالة من خلال الدخول على موقع وزارة العمل السعودية الإلكتروني وإدخال رقم الاقامة الخاص بالمستعلم ورمز التحقق الظاهر على الشاشة ثم الضغط على “عرض” ليتم إعلانه بكافة التفاصيل التي تفيده فيما يخص إذا كان قد تم نقل الكفالة ام لا والاجراءات التي يجب ان تتخذ من قبل الوافد لكي ينجح في اتمام تلك الخطوة.

ويمكن للوافد ان يقوم بنقل الكفالة بدون موافقة صاحب العمل ولكن اذا توافرت الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل والتي هي كالاتي:

ان تكون اقامة الوافد بالسعودية قد انتهت

أن يكون الكفيل لم يدفع أجر العمال لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.

حيث يمكن للوافد في تلك الحالة ان يتقدم لنقل الكفالة دون الحاجة إلى موافقة الكفيل أو صاحب العمل من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والدخول على خدمة “النقل” من خلال رقم الاقامة الخاص به وارسال الطلب، حيث يقوم المسؤولين عن الخدمات بالوزارة بفحص الطلبات للتأكد من توافر الشروط التي أعلن عنها ليتم تلبية رغبة الوافد في حالة صحة الشروط.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وتقوم وزارة العمل بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية ليس للمواطنين فقط بل للمقيمين ايضا لمساعدتهم في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث يمكن من خلال الموقع الإلكتروني تقديم طلبات نقل الكفالة والاستعلام عن مدى سريان مدة الاقامة وموعد انتهاءها واجراءات تجديدها في حالة انتهاءها.

كما يقوم الموقع بتلقي كافة الطلبات من العاملين بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن مسؤولي الوزارة بأنه يتم فحص جميع الطلبات التي تقدم لهم والتأكد من مدى صدق البيانات التي ادخلت ليتم مساعدة المواطن او المقيم في الحصول على حقه وتوفير مناخ عادل للجميع وأن يحصل الجميع على حقه.