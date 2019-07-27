استعلم الآن عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب والسجل عن شهر ذو القعدة 1440 هـ

المساعدة المقطوعة شهر ذو القعدة 1440 هجرية،تحصل الأسر محدودة الدخل في المملكة العربية السعودية على مساعدة مقطوعة من الحكومة لمساعدتهم على مواجهة إرتفاع الأسعار،وذلك ضمن برنامج الضمان الاجتماعي للعام الحالي 1440هـ، ويبحث الراغبين في الحصول على المساعدة عن التفاصيل الكاملة عنها وهو ما يتضمنه التقرير التالي في إطار متابعة موقع لكل ما يهم المتابعين في المملكة العربية السعودية.

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية،عن الفئات التي ستقدم لها المساعدة المقطوعة دون غيرها،وهي الأسر محدودة الدخل وأسر السجناء،وحالات العجز المؤقت،والأرامل والأيتام،والنساء المطلقات، والأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1440هـ:

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية،شروطًا لتقديم المساعدة المقطوعة إلى المواطنين،والتي تتضمن: لا يقل سن المتقدم عن 19 عاماً،ولا يمتلك رخص أو سجلات تجارية،ولا يمتلك معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي،ولا يمتلك عمل مهني، ويقدم إثبات بأنه من محدودي أو متوسطي الدخل.

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة:

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لجميع المواطنين معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة وذلك من خلال الموقع الذي صممته الوزارة خصيصًا من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، بالدخول برقم السجل المدني والطلب،للإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي.

موعد صرف دفعة شهر ذو القعدة 1440 هــ:

وبدأ الألاف من المستفيدين من صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، في التسأل للمسئولين بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة عن شهر ذو القعدة 1440 هجرية، بالتزمن مع إقتراب حلول العيد الأضحي المبارك،أعاده الله علي الأمة العربية والأسلامية بالخير واليمن والبركات.

وكشفت مصادر بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية،عن موعد إيداع الدفعة الجديد الخاصة بشهر ذو القعدة لمقطوعة الضمان الإجتماعي،مشيرة أن موعد صرف المساعدة المقطوعة غير محددة ، مثل ما يحدث ببرنامج حساب المواطن.