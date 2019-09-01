استعلم عن المخالفات المرورية عبر موقع أبشر المرور للمخالفات عن طريق رقم الهوية

يمكنك الان الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الانترنت مجاناً بالدخول الي موقع ابشر للمخالفات واضافة رقم الهوية ويمكنك معرفة كل المخالفات التي ارتكبتها، كما يمكنك ان تعرف الغرامات الموجهة اليك مقابل تلك المخالفات، وجاء ذلك لرؤية المملكة 2030 علي سهولة التعاملات في شتي المجالات في البلاد وجعل كل التعاملات الكترونياً دون الذهاب الي مكان ما، وهذا ما اعلنته وزارة الداخلية المختصة بالمخالفات المرورية.







ومن المشاكل المنتشرة مؤخرا هي المخالفات المرورية حيث يرصد الرادار المشرف عليه نظام ساهر المروري بالسعودية حركة السيارات فائقة السرعه وكذلك الدرجات البخارية سواء كانت ليل او نهار او عن طريق الكاميرات التي توجد في الشارع السعودي.

هل الأستعلام عن المخالفات المرورية عبر الانترنت مفيد ومُجدي ؟







في وقت سابق كان الاستفسار عن المخالفات المرورية شئ مرهق للغايه حيث كان المواطن يذهب الي مكتب شرطة المرور ولا يسعه الا الانتظار حتي يعرف المخالفات التي ارتكبها بسيارتها وهذا أمر كان مذعج جدا وكان ايضا مضيعة للوقت، ولكن بعد شمبادرة موقع ابشر للخدمات المرورية جعل ذلك شئ سهل للغاية، كما انه مجاني وتسعي وزارة الداخلية لاضافة المزيد من الخدمات الي الموقع لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين في الشهورة المقبلة.







المخالفات المرورية

وقد تم الذكر عبرالتقارير الاعلامية مؤخراً، نجاح خدمة الاستعلام عن الخدمات المرورية عبر موقع ابشر للمخالفات، وقد شهد عدد كبير جدا من الشعب السعودي استخدام تلك الخدمة معبرين عن رضائهم التام للخدمات الموجودة بها، نظرا لانها موفرة للوقت والجهد والمال ولا يوجد بها اي متاعب.

وقد اعلنت وزارة الداخلية ايضاً عن تلك الخدمة معبرة عنها بانها خدمة تعمل بنظام الكتروني قوي، كما انها تسعي لاضافة بعض المميزات الاخري لموقع ابشر كالأستعلام عن تجديد الاقامة ومعرفة معاد التجديد وطرق الدفع المتاحة للتجديد كما يمكنك ايضاً معرفة صلاحيتها.

رابط الاسعلام عن الخدمات المرورية مجاناً

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع أبشر برقم الهوية، ويمكن عمل ذلك بواسطة مالك السيارة فقط فيتوجب اليه الدخول الي موقع ابشر من هنا وعمل الاتي :-

الرجاء الدخول الي الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار قسم المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

كتابة رقم الهوية.

اجتياز الرمز الامني.

النقر علي ” عرض”.

وبتلك الطريقة سوف يعرض المخالفات التي تسببت بها بسياراتك ان وجد، وبذلك الامر تم شرح الموضوع بشئ من التفصيل الي سيادتكم كما عودناكم من قبل ويمكنكم متابعتنا لأخر الاخبار والتفاصيل عن المملكة والخدمات التي تصدر باستمرار للشعب السعودي.