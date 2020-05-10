أعلن القائمين عن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن نزول دعم الدفعة 30 لشهر مايو 2020 فى حسابات المستفيدين، وفقاً لما هو محدد منذ إطلاق برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو يوم بعده فى حالة ما إذا صادف اليوم العاشر من الشهر الميلادي يوم عطلة رسمية أو أسبوعية، مثلما حدث في دفعات سابقة، خاصة واصبح مبلغ دعم حساب المواطن ذات أهمية كبرى بالنسبة للآلاف من المواطنين السعوديين خاصة في الاونة الأخيرة.

استعلم عن قيمة دعم حساب المواطن الدفعة 30 لشهر مايو 2020

أتاح برنامج حساب المواطن للمواطنين السعوديين الاستعلام عن قيمة دعم حساب المواطن الدفعة 30 لشهر مايو 2020، حيث يمكن الان الاستعلام عن قيمة دعم حساب المواطن من خلال رابط موقع حساب المواطن للأستعلام عن قيمة الدعم واسماء المستحقين لدعم حساب المواطن للدفعة 30 دفعة مايو 2020.

من جهة أخري فقد أعلن برنامج حساب المواطن أنه يسمح للمرأة السعودية المتزوجة بالاستفادة من حساب المواطن عن طريق تسجيلها كمستفيد رئيسي بالبرنامج وليس تابع لرب الآسرة وهو الزوج إذا ما توافرت في المرأة الحالات الآتية:-

المرأة المهجورة ، المرأة المتزوجة من مواطن غير سعودي، عائلة السجين، الغائب عنها زوجها وغير ذلك من الحالات التى سمح بها برنامج حساب المواطن للمرأة السعودية الاستفادة من قيمة دعم حساب المواطن.