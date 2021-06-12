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استقبال تردد قناة السنة النبوية السعودية على نايل سات وعرب سات 1442

بواسطة غادة هيكل
استقبال تردد قناة السنة النبوية السعودية على نايل سات وعرب سات 1442 استقبال تردد قناة السنة النبوية السعودية على نايل سات وعرب سات 1442

قناة السنة النبوية التي تبث عن الحرم المكي بكل ما يحدث فيه من أحداث وصلوات ومشاعر وكذلك في أيام العمرة والحج، ونقل ما يقوم به المعتمرين والحجاج من أداء المشاعر المقدسة، ويتم متابعة قناة السنة النبوية حول العالم من لمسلمين التواقون إلى زيارة المسجد الحرام والقيام بالشعائر المقدسة والصلاة في الحرم ولمس الحجر الأسعد. لذلك سوف نوفر للجميع ترددات قناة السنة النبوية على الأقمار الصناعية نايل سات، وعرب سات وهوت برد

1 قناة السنة النبوية السعودية
2 تردد قناة السنة النبوية
3 استقبال قناة السنة النبوية

قناة السنة النبوية السعودية

تقدم قناة السنة النبوية الرحلة الإيمانية اليومية التي تنطلق في المسجد الحرام وتنقل ما يدور فيه من صلوات ومشاعر مقدسة تخطف قلوب المتابعين في كافة أنحاء الوطن العربي.

تهتم القناة بنقل الأحداث من خلال مجموعة من المذيعين المحترفين في الربط بين الصلوات والمشاعر وإلقاء العديد من الأقوال والأحاديث في فقرات مختلفة.

تحقق قناة السنة النبوية ما تصبوا إليه نفوس المسلمين من رؤية الحرم على مدار أربع وعشرين ساعة بجودة عالية دون انقطاع والعيش مع هذه الرحلة الإيمانية.

تردد قناة السنة النبوية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
نايل سات 12149 أفقي 27500
عرب سات 12015 عمودي 27500
هوت بيرد 12558 عمودي 27500
استقبال تردد قناة السنة النبوية السعودية على نايل سات وعرب سات 1442
استقبال تردد قناة السنة النبوية السعودية على نايل سات وعرب سات 1442

استقبال قناة السنة النبوية

يتمكن الجميع في الوطن العربي وخارجة من استقبال قناة السنة النبوية والاستمتاع بمشاهدة المسجد الحرام والتجول فيه والتعرف على كافة التفاصيل التي يتكون منها، والمعلومات الهامة التي ينقلها المذيعين عنه.

كما يمكن استقبال القناة من خلال أي من الترددات السابقة على تلك الأقمار التي تتيح القناة في كل مكان، بالإضافة إلى البث المباشر عبر شبكة الإنترنت، حتى لا يفوت مشهد إيماني عميق. قم بضبط الهوائي وابحث عن الترد من القائمة على الرسيفر من خلال الريموت واجعلها القناة الأولى لك ولأسرتك.

غادة هيكل
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