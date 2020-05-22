Take a fresh look at your lifestyle.


استقبال 40 مليون ريال عبر تطبيق زكاتي ومقدار زكاة الفطر للفرد 1441 هـ

بواسطة دنيا محمد

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن استقبال 40 مليون ريال سعودي من خلال خدمة “زكاتي” خلال شهر رمضان المبارك زكاة الفطر مع الإشارة إلي أن هذه المبالغ سوف يتم صرفها على الفئات المستفيدة من خلال برامج الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووضحت أن هناك أكثر من 111 ألف شخص قام بتحميل تطبيق زكاتي عبر الهواتف خلال شهر رمضان وبلغ عدد زيارات بوابة زكاتي أكثر من 341 ألف زيارة مع توفير خدمة هاتف زكاتي والدفع الإلكتروني للزكاة.

زكاة الفطر للفرد

كما من المقرر أن تقوم جمعية “إنسان” للأيتام في الرياض بتوزيع زكاة الفطر على الأسر والتي يبلغ عددها 3756 أسرة بالرياض والمحافظات التابعة لها، ليلة 29 و 30 من شهر رمضان المبارك 1441 هـ ليتمكن كل الأسر المستفيدة من الحصول علي الزكاة، ومن المقرر أن تتولي الجمعية شراء زكاة الفطر عينيا بالنيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في ذلك وتوزيعها علي الأسر من خلال بطاقة التموين المخصصة للمواد الغذائية.

  • وقيمة زكاة الفطر للفرد هذا العام 20 ريال.
  • وعت الجمعية الراغبين في توكيلها لدفع زكاة الفطر بزيارة أحد فروعها البالغ عددها عشرون فرع.
  • وإيداع المبلغ في احد حساباتها وإرسال صورة التحويل من خلال تطبيق الواتس أب علي الرقم المخصص (0555249104).
  • وتقدم جمعية إنسان النفقات والخدمات الموسمية والأساسية إلكترونيا للمستفيدين، للحفاظ علي كرامتهم ومراعاة لمشاعرهم.
دنيا محمد

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة.

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

الهيئة العامة الزكاة والدخل : دفع الزكاة من خلال تطبيق زكاتي zakaty بالخطوات رابط…

أخبار السعودية

أبرز مميزات و عيوب نيسان سنترا 2020

أخبار السعودية

بالفيديو دعاء ختم القران ليلة 29 رمضان من المسجد الحرام الشيخ السديس

أخبار السعودية

طريقة تغيير رقم الجوال في خدمة أبشر

أخبار السعودية

المديرية العامة للجوازات تطرح خدمات جديدة على منصة أبشر للمقيمين والمواطنين

أخبار السعودية

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم برقم الإقامة

أخبار السعودية

دعاء ليلة القدر .. وفضلها وعلاماتها

أخبار السعودية

خطوات وكيفية التسجيل في نظام نور طلاب الصف الأول رابط noorresults.moe.gov.sa

أخبار السعودية

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد أو المقيم عبر بوابة أبشر السعودية 1441 هـ

أخبار السعودية

دعاء ليلة القدر 1441| فضل ليلة القدر وما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.