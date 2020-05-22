استقبال 40 مليون ريال عبر تطبيق زكاتي ومقدار زكاة الفطر للفرد 1441 هـ

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن استقبال 40 مليون ريال سعودي من خلال خدمة “زكاتي” خلال شهر رمضان المبارك زكاة الفطر مع الإشارة إلي أن هذه المبالغ سوف يتم صرفها على الفئات المستفيدة من خلال برامج الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووضحت أن هناك أكثر من 111 ألف شخص قام بتحميل تطبيق زكاتي عبر الهواتف خلال شهر رمضان وبلغ عدد زيارات بوابة زكاتي أكثر من 341 ألف زيارة مع توفير خدمة هاتف زكاتي والدفع الإلكتروني للزكاة.

زكاة الفطر للفرد

كما من المقرر أن تقوم جمعية “إنسان” للأيتام في الرياض بتوزيع زكاة الفطر على الأسر والتي يبلغ عددها 3756 أسرة بالرياض والمحافظات التابعة لها، ليلة 29 و 30 من شهر رمضان المبارك 1441 هـ ليتمكن كل الأسر المستفيدة من الحصول علي الزكاة، ومن المقرر أن تتولي الجمعية شراء زكاة الفطر عينيا بالنيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في ذلك وتوزيعها علي الأسر من خلال بطاقة التموين المخصصة للمواد الغذائية.