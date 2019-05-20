استهداف قبلة المسلمين بصاروخ حوثي.. والدفاع الجوي يتصدى له

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، أن صاروخا حوثيا استهدف الأرض المقدسة مكة المكرمة ولكن تصدى له قوات الدفاع الجوي ونشر رواد التواصل على موقع التغريدات القصيرة فيديوهات للحظة اعتراض الصاروخ.

جرائم الحوثي واستهداف مكة المكرمة

ندد نشطاء مواقع السوشيال ميديا بما تفعله ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من جرائم وضربات إرهابية، خاصة بعد استهدافها أطهر بقاع الأرض بصاروخ باليستي خلال الساعات القليلة الماضية.

هاشتاج شكرا_الدفاع_الجوي

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج شكرا_الدفاع_الجوي ، وهاشتاج الحوثي_يستهدف_قبلة_المسلمين ، إذ تفاعلوا وأكدوا أن الحوثي لا يراعي حرمة الشهر الكريم والحرام شهر رمضان المبارك ويواصل عدوانه وانتهاكه للمحرمات.

رجال أبطال

كثرت التعليقات على الهاشتاجات فقال حسام بن عبد الرحمن الصالح: رجال يسهرون لحماية الوطن.

وكتب سطام بن خالد آل سعود: «أبطال الدفاع الجوي يتصدون بكل حزم ويسقطون صاروخ حوثي الحمد الله فنحن آمنون في البيوت وخلفنا رجال وأبطال هم رمز للشجاعة والشهامة والرجولة يحرسون الوطن ويدافعون عنه، اللهم احفظ المملكة وولاة أمرها وشعبها وجنودها الأبطال من كل غادر وحاقد».

عيون لا تنام

وأشاد الشعب السعودي برجال القوات الجوية الأشداء إذ تفاعلوا مع الهاشتاجات ومنهم عناد العتيبي بقولها: «بحمدالله .. قوات الدفاع الجوي تعترض قبل قليل صاروخاً حوثياً في سماء جدة».