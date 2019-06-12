الإعلان عن افتتاح أول “ديسكو حلال” في جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور عن افتتاح فرع الملهى الليلي الشهير “وايت” على الأراضي السعودية وبالتحديد جدة، حيث اثارت جدلاً وغصباً واضحاً بين المغردين ومرتادي مواقع التواصل، فقد عبروا عن شعورهم بالغضب والاستياء من وجود هذا الملهى الذي يقترب من أشرف مكان على وجه الأرض وهو مكة المكرمة.

التطورات الأخيرة بالمملكة العربية السعودية :

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث عزمت على إنشاء الهيئة العامة للترفيه، والتي تختص بتنظيم وتنمية القطاع الترفيهي بالمملكة، فضلاً عن توفير كل الخيارات والفرص الترفيهية التي تضمن تحقيق أعلى مستوى من الترفيه للمواطن السعودي مهما اختلفت شرائح المجتمع في كل أرجاء المملكة.

من ناحية أخرى، أن سلسلة النوادي الليلية “وايت” قد افتتحت فروع لها في كلاً من بيروت ودبي، والآن تحضر لافتتاح فرع آخر لها في الجهة البحرية لمدينة جدة، ولكن لن يسمح في هذا الملهى الليلي بتقديم المشروبات الكحولية فيه، أما عن وقت افتتاح النادي الليلي فيكون في تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الثالثة صباحاً، ولا يسمح بالدخول لمن هم أصغر من 18 عاماً.

سعر تذكرة الدخول للملهى الليلي بجدة :

على الجانب الآخر، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق كل خطوات تجهيز افتتاح الملهى الليلي، حيث يظهر فيه شخصاً يشرح طبيعة عمل الملهى ووصفة بأنه سيكون “ديسكو محترم” ويمكن حضور العائلات فيه، وأشار أن سعر التذكرة الواحدة سيتراوح من 500 ريال وحتى 1000 ريال سعودي.