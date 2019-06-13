اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 في نتائج مفاضلة جدارة الخدمة المدنية

متى تنزل اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 اليوم، وفق إعلان مبارك العصيمي ستعلن نتائج جدارة للتوظيف الخميس 10-10-1440، عبر موقع وزارة التعليم وقد يكون من خلال بوابة جدارة الخدمة المدنية للتوظيف الإلكتروني، والتي ستوضح دون شك كيفية احتساب نقاط المفاضلة للمعلمين والمعلمات الجدد المرشحين مبدئياً لشغل وظائف التعليم للعام الدراسي 1440-1441، ولكن متى سترفع الأسماء ليتم الاستعلام والبحث عن المرشحين والمرشحات برقم الهوية من الكشوف المتوقع نشرها لحوالي 10456 وظيفة تعليمة شاغرة.

المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أعلن عن ظهور أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1440 المبدئية، مساء اليوم الخميس 13 يونيو 2019، وهو ما يشير لظهور نتائج جدارة للتوظيف الإلكتروني في ساعة ما عقب ظهر الخميس وليس قبل ذلك، وسيتم تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام منه عن نتائج أو اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 بالاسم أورقم هوية الخريجة المتقدمة لشغل واحدة من الوظائف التي تم الحديث عنها خلال فترة التقديم على جدارة.

موعد اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

أوضحنا بعالية أن من المتوقع ظهور نتائج مفاضلة جدارة واستعلام اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1440 مساء اليوم الخميس، وخلال الساعات المقبلة سنعمل على تزويدكم بالمعلومات حول كيفية إجراء المفاضلة واحتساب نقاطها، وطريقة الاستعلام عن أسماء المعلمين والمعلمات الجدد المبدئية للانظام إلى المنظومة التعليمية بالمملكة مع بداية العام الدراسي المقبل، كذلك ما هي الإجراءات المتبعة عقب ظهور نتائج جدارة المبدئية للوظائف التعليمية، وكيف تتم المطابقة وما هي المستندات المطلوبة.

إجراءات المطابقة الأولية والنهائية في الوظائف التعليمية

نعرض لكم إجراءات المطابقة الأولية والنهائية في الوظائف التعليمية، والمتوقع أن تكون مثل مثيلتها التي ستعلن اليوم مع نتائج ترشيح وزارة التعليم السعودية، ويجب التوضيح أن هذا الشرح المرفق أدناة بالصور وهو مثال توضيحي فقط، وستصدر وزارة التعليم الإجراءات الرسمية اليوم ضمن نتائج الوظائف التعليمية 1441 المنتظر ظهورها خلال ساعات.

استعلام نتائج الترشيح المبدئي لوظائف التعليم

جميع الروابط التي من شانها تسهيل عملية الاستعلام عن نتاج الترشيح المبدئية فقط تابعونا على مدار ساعات اليوم وستجدون المزيد من المعلومات الهامة .