اسماء المرشحين والمرشحات في وظائف وزارة التجارة والاستثمار السعودية

ظهرت اسماء المرشحين والمرشحات في وظائف وزارة التجارة والاستثمار حيث قامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بدعوة 114 متقدم ومتقدمة على الوظائف الإدارة المشمولة في سلم رواتب الموظفين من أجل مطابقة بياناتهم الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بالعمل معهم وفي إطار ذلك نشرت وزارة التجارة قائمة شاملة جميع اسماء المرشحين والمرشحات في وظائف وزارة التجارة والتي أتت بناءً على نتائج منظومة التوظيف التابعة لوزارة الخدمة المدينة ” جدارة ”

اسماء المرشحين في وظائف وزارة التجارة والاستثمار

قامت الوزارة وفقًا للمعايير المتفق عليها ونظام المفاضلة المحدد سلفًا من قبل وزارة الخدمة المدنية والذي يشتمل على كل من الدرجة العلمية للمتقدم والمعدل التراكمي للمتقدم أو المتقدمة، وكذلك الاختبار وأقدمية تخرج المتقدم أو المتقدمة .

أسماء المرشحات من النساء :

أسماء المرشحين من الرجال بوظائف وزارة التجارة:

أسماء الرجال المرشحين في وظائف وزارة التجارةهذا وقد دعت وزارة التجارة والاستثمار في وقت سالف كل الخريجين من أجل التقدم على الوظائف المُعلن عنها في 4 من ذي القعدة لهذا العام الموافق السابع من شهر يوليو لهذا العام عبر موقعها الرسمي الإلكتروني وحاليًا قامت الوزارة بالتواصل مع هذه الأسماء المُعلن عنها وهذا لتحديد مواعيد استكمال الإجراءات والتوظيف .

وهذا وتوضح الوزارة أن اسماء المرشحين والمرشحات في وظائف وزارة التجارة والاستثمار ليست نهائية بل يتم استبعاد طلبات الترشح الخاصة بالمرشحين والمرشحات في حالة عدم اختياز المقابلة الشخصية بنجاح وفقًا للمعايير التي وضعتها وزارة التجارة والاستثمار، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في توظيف ذوي المهارات والقضاء على البطالة.