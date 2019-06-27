اسماء المقبولين في القوات الخاصة للأمن والحماية 1440 على رتبة (جندي) بمختلف المناطق

أعلنت صباح اليوم؛ القوات الخاصة للأمن والحماية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية في القوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي) لعام 1440 هجرية، والتي تم التقديم عليها في الفترة الماضية.

وطرحت القوات الخاصة للأمن والحماية، في وقت سابق عدد من الوظائف لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية على رتبة (جندي) وذلك في مختلف المناطق من أجل شغل الوظائف المتاحة، وتم التقديم عليها من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من المقبولين:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية؛ أنه يحتم على المقبولين الحضور بالزي الرياضي إلى كلية الملك فهد الأمنية البوابة الشرقية رقم 5، وذلك في الوقت المحدد لكافة الطلاب، ويجب على المتقدمين إحضار نموذج القبول الموضح في الموقع، كما يجب إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورتين منها، وطالبت الإدارة إحضار صورة من كارت العائلة وذلك للأشخاص المتزوجين فقط، وصورتين من شهادة الثانوية أو الشهادات الآخرى.

ويجب أن تكون مصدقة من وزارة التربية والتعليم، ويجب إحضار 6 صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوف الرأس خلفية بيضاء، يمنع أيضاً إحضار الجوال ويجب إحضار أي مؤهلات أو دورات تدريبية تحصل عليها المتقدم، ويجب حلاقة الرأس رقم (5)، الحضور بالزي الرياض بنطلون أسود وفانيلة خضراء.

اسماء المقبولين في القوات الخاصة للأمن والحماية 1440

كما طرحت القوات الخاصة للأمن والحماية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، أسماء المقبولين والتي يمكن الحصول عليها من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي: اضغط هنا