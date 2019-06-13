ترقب| اسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 1440 نتائج مفاضلة جدارة الخدمة المدنية “الترشيح المبدئي”

نتابع معكم اسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 1440 نتائج مفاضلة جدارة الخدمة المدنية في السعودية، كما نتابع معكم رابط اسماء المرشحات للوظائف التعليميه 1441 جدارة للوظائف التعليمية، حيث يتم الإعلان عن نتائج جدارة للتوظيف اليوم الخميس 10/10/1441 من خلال موقع وزارة التعليم السعودية، كما يتم الإعلان عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية للتوظيف بالمملكة السعودية، كما نقوم بتوضيح كيفية احتساب نقاط المفاضلة للمعلمات والمعلمين الجدد الذين تم ترشيحهم مبدئيا لوظائف التعليم للعام الدراسي الجديد 1440/1441، ونتابع معكم المزيد حول الاستعلام عن مرشحين جدارة برقم الهوية عبر الكشوفات المنشورة لحوالي 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

تم الإعلان رسميا من المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن موعد ظهور نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1441 ستكون اليوم الخميس 13 يونيو الجاري، وسنوافيكم بالرابط المباشر للاستعلام عن اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 بالاسم أورقم هوية تابعونا في هذه المقالة.

اسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 1440

يتم الاستعلام عن اسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 1440 اليوم الخميس بعد عدة ساعات قليلة، حيث تظهر نتائج مفاضلة جدارة الخدمة المدنية قريبا، ونتابع معكم طريقة الاستعلام عن اسماء المقبولين في جدارة 1440 للعام الدراسي الجديد.

إجراءات المطابقة الأولية والنهائية في الوظائف التعليمية

يبحث المتقدمون عن إجراءات المطابقة الأولية والنهائية في الوظائف التعليمية في الوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية، ويتم إعلانها اليوم مع نتائج ترشيح وزارة التعليم، تابعونا في هذه المقالة لمعرفة نتائج الوظائف التعليمية 1441 التي يتم إعلانها فور إعلان اسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 1440 وأيضا نتائج مفاضلة جدارة الخدمة المدنية في السعودية.

التأكد من وجود عبارة “انتهت اجراءات التدقيق والتوثيق النهائية عبر حسابك في جدارة”

انتظار إعلان اسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 1440

معرفة الإدارة التعليمية المرشح لها

التسجيل في موقع شؤون العاملين

حجز موعد المقابلة الشخصية

تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة

عمل فحص طبي

التسجيل في موقع نظام نور 1441

ترتيب شرائح القطاع الداخلي

انتظار صدور قرار التعيين وموعد تاريخ المباشرة

استعلام نتائج الترشيح المبدئي لوظائف التعليم

يتم الاستعلام اليوم عن استعلام نتائج الترشيح المبدئي لوظائف التعليم في المملكة والمعلمين في حالة ترقب لإعلان ظهور أسماء المرشحين والمرشحات الوظائف التعليمية 1441 تابعونا لمعرفة آخر الأخبار والتفاصيل المعلنة رسميا حول وظائف جدارة التعليمية 1441.