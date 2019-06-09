مع اقتراب موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر يبحث الألف من مستفيدي البرنامج علي خدمة استعلام حساب المواطن برقم الهوية، من اجل معرفة أسماء المقبولين في حساب المواطن برقم الهوية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب مواطن علي شبكة الأنترنت، حيث يمكن لأي شخص سعودي أو مواطنة سعودية، الاستعلام برقم الهوية الوطنية ورقم الطلب للبحث عن قيمة المعاش و مبالغ المستحقة الخاصة به بشكل إلكتروني.

اسماء المقبولين في حساب المواطن برقم الهوية

يمكن معرفة أسماء المقبولين في البرنامج عن طريق تسجيل دخول موقع حساب المواطن من ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور، من اجل الدخول علي الملف الشخص للاطلاع علي قيمة مبلغ الدعم الخاص به عبر موقع حساب المواطن البوابة الرقمية التي من خلالها يمكن حساب قيمة الاستحقاق والأهلية الخاصة بكل فرد من أفراد الأسرة.

موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر

الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن نشر توقيت إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين من المبالغ المدعومة بداخل البنوك السعودية، حيث حددت وزارة العمل بان يوم العاشر من كل شهر ميلادي سوف يتم صرف مستحقات المستفيدين من البرنامج النقدي الحكومي، لذا يجب علي كل مستفيد الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، من خلال رابط الخدمة الموضح لكم بعالية، وختاما في حالة وجود أي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نوفيكم بالتفاصيل علي الفور.