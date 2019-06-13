اسماء جدارة الوظائف الإدارية والتعليمية 1441 .. نتائج فحص المرشحين والمرشحات لشغل وظائف التعليم

تعلن اسماء جدارة الوظائف الإدارية وكذلك الوظائف التعليمية 1441 من خلال المواقع الرسمية للوزارات المعنية، حيث تعلن وزارة التعليم رابط نتائج فحص أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 وهو نفس الحال في نتائج أسماء المقبولين أو المقبولات المبدئية ضمن إعلانات توظيف القطاعات الحكومية للوظائف الإدارية 1440، وقد توفر بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية، نشر التفاصيل حول نتائج مفاضلة القبول ومنها كشوف الأسماء المرشحة مبدئيا لاستكمال أعمال المطابقة للبيانات.

تمكين العديد من الوزارات والهيئات الحكومية من شغل وظائفها، انعكس على ألية الإعلان عن نتائج القبول عبر جدارة الخدمة المدنية، وبالتالي صبح ظهور أسماء جدارة الوظائف الإدارية أو نتائج قبول جدارة الوظائف الصحية أو رابط اسماء جدارة الوظائف التعليمية من خلال موقع الوزارة صاحبة إعلان التوظيف، إن كان ألية القبول والتسجيل تمت بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وفق القواعد والضوابط المعمول بها في الوزارة كما كان سابقاً قبل صدور قرارات التمكين لتلك الوزارات.

رابط اسماء جدارة الوظائف الإدارية والتعليمية

نضع لكم رابط موقع بوابة جدارة الخدمة المدنية للدخول على حساباتكم الشخصية على بوابة جدارة 3 للتوظيف الإلكتروني، ومع ظهور نتائج مسابقات التوظيف التعليمية أو لإدارية كانت أو مسابقات الوظائف الصحية، والتي تتم بالتعاون بين الوزارة المعنية بطلب التوظيف، ووزارة الخدمة المدنية كجهة محايدة ومعنية بعناصر القبول والتسجيل في المسابقات الوظيفية، لانتقاء أفضل العناصر المتقدمة بطلب التوظيف، بناءً على قواعد وضوابط التسجيل والقبول في جدارة التي حددتها لائحة القبول.

أسماء جدارة الوظائف التعليمية 1441

تعلن اليوم نتائج القبول المبدئي في وظائف التعليم البالغ عددها 10456 وظيفية تعليمية، وسنتعرف بعد قليل على رابط فحص أسماء جدارة الوظائف التعليمية 1441 برقم الهوية أو الاسم من خلال الكشوف التي ستعلنها الوزارة مساء الخميس 13-6-2019 وفق تصريحات مبارك العصيمي متحدث وزارة التعليم الرسمي.