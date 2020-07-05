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اشتراطات اختبارات القبول عن بعد بالمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات

بواسطة يسر

أكد المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات عن أن طلبة الثانوية العامة أمامهم الفرصة للتقديم في اختبارات القبول عن بعد بالمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات وذلك من أجل دخول مجال التقنية وصيانة السيارات في مدينة جدة وأكد المعهد أنه حفاظًا على سلامة الطلاب أو المتقدمين إلى الالتحاق بالمعهد سيتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية أيضًا عن بعد من خلال موقع المعهد العالي الإلكتروني وذلك بسبب تفشي الفيروس المستجد في المملكة.

وأعلن سالم بن حسن الأسمري المدير التنفيذي عن أن هناك حوافز كثيرة بصدد تقديمها للطلاب حتى يصلوا إلى أعلى المستويات أثناء عملية تدريبهم، وبالتالي في النهاية سيكون أمام الشباب المتقدم فرصة للنبوغ في كافة التخصصات الموجودة في المعهد، وفي نهاية الأمر يمكن للطلاب الحصول على شهادة الدبلوم المعتمدة.

وأكد الأسمري أيضًا أن الطلاب متوفر لهم مجموعة كبيرة من القاعات التي سيتم تدريبهم من خلالها، ومجموعة أخرى من الورش من أجل التدريب أيضًا، ومتوفر مراكز متنوعة للصيانة من أجل خدمة التدريب على رأس العمل وذلك عبر موزعي السيارات اليابانية، وفي نفس السياق أكد على أن المعهد سيبذل كل ما لديه من طاقة من أجل تعزيز مهارات الطلاب المتقدمين والعمل على مدهم بالمهارات المميزة.

أما عن شروط القبول في المعهد فيأتي على رأسها اجتياز مرحلة الثانوية العامة، وألا يكون عمر الطالب أكثر من 25 عام، وعلى الطلاب توفير الهوية الوطنية أثناء التقديم، وسيقوم الطالب بالتوقيع على عقد عمل من واحد من الشركات الأعضاء قبل أن تبدأ السنة الدراسية، ولذلك لا بد على الطلاب الملتحقين بالمعهد ضرورة الحصول على سكن قريب من مكة وجدة قبل البدء في العام الدراسي الجديد.

يسر

حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية أحب القراءة والكتابة في كل المجالات، مهتمة بأخبار مصر والعالم بصفة عامة.

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