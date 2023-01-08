اشتري جوالات من جرير بالسعودية ووفر 1050 ريال واكسب هدية بقيمة 99 ريال

مكتبة جرير تعتبر من أكبر الأماكن التي تعرض أفضل أنواع الجوالات، لذلك تحرص دائما على تقديم أفضل العروض والخصومات بشكل دوري على الجوالات، لكي ترضى جميع عملائها، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض جرير على الجوالات.

عروض جرير على الجوالات:

متوفر جوال شاومي بوكو اف 4 جي تي سعة مئتان ستة وخمسون جيجابايت وأثناء عشر رام بسعر 2,299 ريال سعودي بدلا من 2,599 ريال سعودي.

يوجد جوال نوكيا G60 5G سعة مائة ثمانية وعشرون جيجابايت وست جيجا رام ولونه أسود بسعر 1,099 ريال سعودي بدلا من 1,149 ريال سعودي.

متاح جوال سامسونج جالكسي S 22 الترا سعة خمسمائة واثنا عشر جيجابايت وأثناء عشر جيجابايت رام ولونه أخضر بسعر 4,649 ريال سعودي بدلا من 5,699 ريال سعودي.

متواجد جوال ابل ايفون 13 سعة مائة ثمانية وعشرون جيجابايت لونه وردي بسعر 3,299 ريال سعودي بدلا من 3,499 ريال سعودي.

تخفيض كبير على جوال سامسونج جالكسي ايه 73 سعة مائة ثمانية وعشرون جيجابايت و ثمانية جيجابايت رام لونه رمادي

متوفر جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 سعة مئتان وستة وخمسون جيجابايت وأثناء عشر جيجابايت رام لونه أسود بسعر 4,549 ريال سعودي بدلا من 6,799 ريال سعودي.

خصومات جرير على الجوالات:

متاح جوال سامسونج جالكسي زد فولد 4 سعة مئتان ستة وخمسون جيجابايت واثنا عشر جيجابايت رام بسعر 6,499 ريال سعودي بدلا من 6,799 ريال سعودي.