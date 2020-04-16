39 ألف معفى من بنك التنمية الاجتماعية.. إليك رابط وخطوات الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف برقم هوية المقترض

بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تم إعفاء عدد من المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف سابقاً)، وشمل الإعفاء المواطنين الشد حاجة، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وحسب تصريحات نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي سلمان الحميدي أن عدد المقترضين يبلغ 39 ألف مقترض، بمبالغ تقدر بمليار ريال سعودي.

الفئات المستفيدة من إعفاء بنك التنمية الاجتاعية 1441

يقدم البنك أربع قروض للأسر والأفراد، هما قرض الاسرة، وقرض الترميم، وقرض الزواج، وقرض كنف للمطلقات والارامل، ويضع بنك التسليف بعض المعايير التي تنظم عملية الاقتراض، وتشمل هذه المعايير الحالة المعيشية والصحية وعمر المتقدم، ومن شروط بنك التنمية الاجتماعية:

أن يكون المتقدم متخطي لسن 25 ولم يتجاوز سن 55 عام.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ومن شروط قرض الاسرة ألا يتجاوز نصيب الفرد من الدخل في الأسرة 2000 ريال سعودي.

ومن شروط قرض الترميم أن يكون عمر المنزل تخطى الخمس سنوات.

خطوات تقديم طلب إعفاء بنك التسليف عبر وزارة المالية

إليك الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تقديم طلب إعفاء بنك التنمية الاجتماعية السعودي، ثم بعد ذلك يمكن الاستعلام عن أسماء المعفيين من بنك التسليف:

تقدم طلب إعفاء بنك التسليف يتم من خلال موقع وزارة المالية.

قدم الأوراق والمستندات المطلوبة للإعفاء من دفع الأقساط المتبقية من القرض.

إرفق صورة لبطاقة الهوية سارية المفعول.

قدم كشف بعدد أفراد العائلة ومقدار مبلغ الدخل الشهري لرب الأسرة.

قدم كشف بالحالة المالية وعدد أفراد الأسرة (وإذا كنت لاتعمل أرفق إقرار بعدم العمل)

قدم كافة التقارير الطبية التي تفيد بعدم القدرة على استكمال باقي مبلغ السداد.

الاستعلام عن إعفاء بنك التنمية الاجتماعية برقم الهوية 1441

من انطبقت عليه شروط اعفاء بنك التسليف، يُرسل له رسالة نصية عبر الهاتف، تفيد بقبول طلبه، وفي خلال فترة دراسة الطلب من قبل الديوان الملكي يمكن للمقترض الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف برقم الهوية عن طريق بوابة وزارة المالية السعودية.