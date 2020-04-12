تعرف على شروط اعفاء بنك التنمية الاجتماعية بعد موافقة الإعفاء بأوامر ملكية

هناك عمليات بحث مكثفة خلال الساعات الأخيرة عبر الموافقة الملكية على اعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية لعدة فئات، حيث نشرت العديد من المواقع الإخبارية وكذلك بنك التنمية الاجتماعية عن صدور اعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية حيث نستعرض لقرائنا الإعفاء الذي شمل مجموعة من الفئات المختلفة، والتي تلقت هذا الخبر بالترحاب والابتهاج، حيث يتضح هذا من خلال تغريدات المواطنين على موقع تويتر، حيث أن إعفاء بنك التنمية الاجتماعية هو قرار تم إصداره من وزير الموارد البشرية بعد حصوله على موافقة ملكية بإعفاء جميع المقترضين من سداد قروض بنك التنمية الاجتماعية بشرط توافر بهم شروط معينة، هذا الخبر كان حديث الكثير لهذا اليوم سنتعرف على أهم الشروط التي يجب إن تتوفر لكي تتمكنوا من الحصول على الإعفاء المقدم من بنك التنمية الاجتماعية.

اعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية

يشتهر بنك التنمية الاجتماعية بأنه بنك الادخار وقضاء الحاجة بالتسليف، فهو من البنوك المميزة التي تتيح للشباب اخذ قروض مالية تحت اسم قروض الآسرة للزواج أو لإنشاء مشروع صغير أو لتجهيز منزل وغيره من هذه الآمور، هناك عددا كبيراً من الأشخاص التي قامت بأخذ القروض لم تتمكن من سدادها، لهذا قرر بنك التنمية الاجتماعية تقديم إعفاء لبعض العملاء لكن بشروط معينة، وقد تم إعفاء عدد من المواطنين بقرارات ملكية وهم من مستفيدي قروض بنك التنمية الاجتماعية واليكم هذه الفئات.

عدد من المواطنين من مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

المواطنين ذوي الإعاقة.

المواطنين من كبار السن.

اعلان اعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية

وقد نشر بنك التنمية الاجتماعية قرار اعفاء بنك التنمية الاجتماعية عبر الصفحة الرسمية موقع تويتر الخاص به، حيث نستعرض لقرائنا هذا الاعلان.

رفع سعادة الرئيس التنفيذي لـ"#بنك_التنمية الاجتماعيّة" أ.إبراهيم الراشد، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين؛ وسمو ولي عهده الأمين. على الموافقة الملكية الكريمة بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين لدينا، من الفئات الأشد حاجة؛ من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الاعاقة، وكبار السنّ. — بنك التنمية ا لا جـ ـتـ ـمـ ـا عـ ـيّـ ـة (@SDB_sa) April 11, 2020

حيث يخدم بنك التنمية الاجتماعية فئة كبيرة من المواطنين السعوديين وذلك من خلال الرسالة المجتمعية التي يقدمها، بمنحهم قروضاً ميسرة للتغلب على المعيشة والقدرة على شراء مستلزماتهم، ولهذا فان بنك التنمية الاجتماعية يحظى بشهرة كبيرة داخل أرجاء المملكة، حيث يقدم مجموعة كبيرة من المميزات المختلفة التي من أبرزها القروض الميسرة التي تظل ملجأ المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض، وأخيراً نظراً للظروف الراهنة خلال تلك المرحلة فقد تم صدور قرار إلغاء قرض بنك التنمية الاجتماعية لعدد من المواطنين.

شروط اعفاء بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن يكون العميل اقل من عمر 55 عام ولا يقل عن 25 عاما.

يجب على العميل أن يحمل جنسية الدولة التي يعيش بها.

بحال أخذ القرض لترميم المنزل يجب أن يكون مر عليه أكثر من خمس سنوات.

يجب تقديم مستند يفيد بأنه لا يمتلك وظيفة مناسبة وانه غير قادر على السداد.

خطوات تقديم طلب الإعفاء من بنك التنمية السعودية

عزيزي القارئ إذا كانت شروط الإعفاء من سداد قروض بنك التنمية الاجتماعية تتطابق معك فعليك بإحضار هذه الأوراق وتنفيذ الخطوات التالية.

يجب إحضار صورة من البطاقة الشخصية ولابد أن تكون سارية فاعلم بأنه لن يتم الالتفات إلى بطاقة منتهية نهائياً. لابد من توفير كشف عائلي يتضمن عدد الأفراد الموجودة بالعائلة بالكامل. يجب إحضار صورة من مفردات المرتب لكي يتم التحقق إن كنت تستطيع سداد القرض أم لا، أما إذا كنت لا تعمل فقم بتسجيل ذلك وتقديم الأثبات. إذا كنت مصاب بمرض ما يجعلك غير قادر على العمل المستمر لتسديد القرض فيجب تقديم الكشف الطبي مع طلب الإعفاء. بعد تجهيز كل هذه الأوراق لابد من إحضار طلب إعفاء والاتجاه به لوزارة المالية، يجب أن تحرص على وضع جميع المستندات المطلوبة به لكي يتم إعفائك من سداد القروض.

بعد ذلك سوف يتم مراجعة طلبك وان تم التأكد من أنك تستوفي جميع الشروط سوف يتم إرسال لك رسالة بأنه تم إعفائك من مديونية بنك التنمية الاجتماعية.

إلى هنا انتهينا من توضيح خبر شروط الحصول على إعفاء بنك التنمية الاجتماعية أتمنى أن أكون قدمت لكم الاستفادة التي تحتاجون إليها كما ادعوكم لمشاهدة أحدث الأخبار عبر موقعنا.

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