اعلان منع سفر المواطنين إلى الامارات واثيوبيا وفيتنام بدون الحصول على إذن مسبق

تبعا لحرص الحكومة بالمملكة العربية السعودية على سلامة المواطنين والتصدي لجائحة فيروس كورونا والحد منها، فقد شهدت الساعات الأخيرة اعلان رسمي من وزارة الداخلية السعودية تشمل منع السفر للمواطنين الى بعض الدول مثل دولة الامارات واثيوبيا وكذلك فيتنام، بالإضافة الى اعلان بعض القرارات الأخرى المتعلقة بالسفر والرحلات الجوية للدول المختلفة، وسوف نستعرض الان من خلال هذا المقال تفاصيل الإعلان رسميا عن منع السفر للمواطنين في السعودية الى بعض الدول.

اعلان منع سفر المواطنين إلى الامارات واثيوبيا وفيتنام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية خلال الساعات الأخيرة عن تعليق السفر بشكل مباشر وغير مباشر الى بعض الدول تطبيقا للإجراءات الاحترازية، ومن اهم هذه الدول هي الامارات واثيوبيا وفيتنام، على ان يتم الحصول على تصريح السفر، وذلك تعليق القدوم من هذه الدول ايضا، كما تم إيقاف الرحلات الجوية ايضا لهذه الدول.

قرارات وزارة الداخلية بمنع السفر تطبيقا للإجراءات الاحترازية

تبعا للبيان الذي اعلانه من قبل وزارة الداخلية السعودية والذي تم انتشاره بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا التوقيت، فقد تم وضع بعض القرارات المتعلقة بتعليق السفر والرحلات الجوية الى بعض الدول مثل الامارات واثيوبيا وفيتنام، ومن اهم هذه القرارات ما يلي.