افضل وارخص شركات الشحن في السعودية

يوجد العديد من شركات “البريد السعودي” ، التي تنال ثقة عدد كبير من المواطنين السعوديين، الى جانب خدمات البريد الحكومي التي تعمل داخل وخارج المملكة، اما شركات البريد الخاصة فهى تعمل على تقديم خدمات لاهالى المملكة العربية السعودية، ومن هذه الخدمات خدمة التوصيل السريع والفورى، بشكل آمن وبمبلغ قليل، وتضاف علي الخدمة مقدار 5 أو 10 في المئة كضرائب جمركية، في حالة ان المنتجات او البضائع غير معفيه من الضرائب، اما في حالة المصنفات او الاتصالات او الصحة فيتم إضافة تكاليف إضافية، ونتعرف من خلال هذا الموضوع على أفضل واهم وارخص شركات البريد فى المملكة العربية السعودية .

دليل شركات الشحن فى السعودية

يوجد نوعان من هذه الشركات، وهما البريد العادي، ويقدم خدمات التوصيل داخل وخارج المملكة ويستخدم في توصيل الاغراض التجارية والشخصية ، والنوع الاخر هو البريد الاكسبريس او البريد السريع، ويقدم خدمات توصيل الذهب والمجوهرات، شركة أرامكس : احدي شركات البريد السريع التي تقدم خدمة نقل الطرود والوثائق داخل وخارج المملكة، حيث تتميز بتقديم خدمة تتبع الشحنات ويتم تحديد موعد استلام الطرد .

شركة DHL : تقدم جميع الخدمات اللوجيستيى، ومن ضمن شركات البريد السريع والشحن حول جميع انحاء العالم .

شركة يو بي اس : هي شركة أمريكية تقدم خدمات البريد السريع والإكسبريس، ولها عده فروع حول العالم .

شركة تي إن تي : هي سركة إسترالية، تقدم خدمات النقل السريع، ولها فروع عديدة حول العالم .

شركة فيديكس إكسبريس : هي شركة عالمية تعمل في تقديم خدمات البريد السريع، ومقرها في أمريكا، وتقدم خدمات نقل البضائع والدعم اللوجيستي .